Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru seyirciyi şaşırttı!

Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumuyla ger\u00e7ekle\u015fen Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n joker kulland\u0131\u011f\u0131 soru herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumuyla d\u00fcn ak\u015fam yine seyirciyi televizyon ekranlar\u0131na kilitledi. Yar\u0131\u015fman\u0131n yay\u0131nlanan son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise programa yar\u0131\u015fmac\u0131 Uzman Psikolog P\u0131nar Otan damga vurdu. \r\n,Yar\u0131\u015fmaya ba\u015flamadan \u00f6nce b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fc kazan\u0131rsa ger\u00e7ekle\u015ftirmek istedi\u011fi projesini anlatmas\u0131yla takdir toplayan Uzman Psikolog P\u0131nar Otan, seyirciyi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n,Otan, yar\u0131\u015fman\u0131n \u00f6ncesinde "1 milyonu almak istiyorum. Akl\u0131mda bir proje var \u00c7ocuk Esirgeme Kurumuyla Huzur Evini birle\u015ftirmek istiyorum" diyerek projesiyle seyircilerden takdir toplad\u0131.\r\n,Fakat yar\u0131\u015fmaya iyi ba\u015flasa da ikinci soruda tak\u0131lan P\u0131nar Otan, "Bir akvaryumun i\u00e7ine s\u00fcr\u00fcngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvan\u0131 besliyordur?" sorusu i\u00e7in seyirci jokerini kullanmak istedi\u011fini s\u00f6yleyince seyirciler \u015fok oldu. \r\n,Konu hakk\u0131nda bir bilgisi olmad\u0131\u011f\u0131 belirten Otan, seyirci jokerini kullanarak do\u011fru cevab\u0131 verdi.\r\n,Seyirci jokerini kulland\u0131\u011f\u0131 sorunun \u00e7ok basit olmas\u0131 nedeniyle seyirciler taraf\u0131ndan ele\u015ftirilen Otan, sosyal medyan\u0131n da diline d\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,Bir akvaryumun i\u00e7ine s\u00fcr\u00fcngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvan\u0131 besliyordur?\r\n\r\na) Dev panda\r\n\r\nb) Afrika fili\r\n\r\nc) Su kaplumba\u011fas\u0131\r\n\r\nd) Afrika bizonu\r\n\r\nDo\u011fru cevab\u0131n Su kaplumba\u011fas\u0131 oldu\u011fu sorunun di\u011fer \u015f\u0131klar\u0131na da oylama yap\u0131lmas\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fatt\u0131.,Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 yaln\u0131zca yar\u0131\u015fmac\u0131 Otan'\u0131 de\u011fil, di\u011fer \u015f\u0131klara oy veren seyircileri de topa tuttu.\r\n