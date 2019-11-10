Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! 'Ahır' dedi, 60 bin TL'den oldu

D\u00fcn ak\u015fam 842. b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131na, 50 ya\u015f\u0131ndaki 2 \u00e7ocuk annesi Ay\u015fe Banu Esen'in azmi damga vurdu.,ATV ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fmas\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster, d\u00fcn ak\u015fam 842. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara geldi. Aslen Erzurumlu olup yar\u0131\u015fmaya \u0130stanbul'dan kat\u0131lan iki \u00e7ocuk annesi Ay\u015fe Banu Esen, kendinden emin tav\u0131rlar\u0131 ve samimiyetiyle b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131., \u0130\u015fte Esen'in 60 bin TL'lik soruya uzanan s\u00fcreci...,,Seyirci jokerini, ''Hangisi bir atas\u00f6z\u00fcd\u00fcr?'' sorusu i\u00e7in kulland\u0131 Esen... Seyirci, y\u00fczde 50'lik bir oranla B yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,50 ya\u015f\u0131ndaki yar\u0131\u015fmac\u0131, \u00e7o\u011funlu\u011fa uydu ve B yan\u0131t\u0131n\u0131 vererek di\u011fer soruyu g\u00f6rmeye hak kazand\u0131.,S\u0131radaki soru dinlemeye dayal\u0131yd\u0131.,Bir s\u00fcre ikilemde kald\u0131 Banu Han\u0131m...,Bu soruya da do\u011fru yan\u0131t\u0131 verdi.,Bu soruda ise joker hakk\u0131 sayesinde yanl\u0131\u015f olan iki \u015f\u0131kk\u0131 eledi.,Sonras\u0131nda ise '\u00e7ift cevap joker' hakk\u0131n\u0131 kulland\u0131 ve 30 bin TL'yi garantiye ald\u0131.,Cerrrahpa\u015fa T\u0131p Fak\u00fcltesi mezunu Ay\u015fe Han\u0131m'\u0131 zorlayan soru ise Sadrazam K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Mehmed Pa\u015fa'n\u0131n saraydaki ilk g\u00f6revi oldu.,B\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fc kazanmas\u0131 durumunda yoksul muhitlere \u00e7orba da\u011f\u0131taca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ay\u015fe Han\u0131m, vakit kaybetmeden telefon jokerini kulland\u0131 ve tarih mezunu olan Umut Albayrak'\u0131 arad\u0131.,Albayrak, ''Soruyu anlad\u0131m lakin cevab\u0131n\u0131 bilmiyorum, yan\u0131ltm\u0131\u015f olmayay\u0131m sizi.'' diyerek soruyu yan\u0131ts\u0131z b\u0131raksa da, Ay\u015fe Han\u0131m, ''Fikir y\u00fcr\u00fct\u00fcn l\u00fctfen!'' diyerek yard\u0131m istedi. Ancak s\u00fcre sona erdi.,Kaybetmesi durumunda 15 bin TL alaca\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlay\u0131nca \u00fcrkt\u00fc Ay\u015fe Han\u0131m ve \u00e7ekilmek istedi.,Sonras\u0131nda \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir hamle yapt\u0131 ve soruyu yan\u0131tlamak istedi. Ba\u011fc\u0131lar E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde mikrobiyoloji uzman\u0131 olarak g\u00f6rev yapan Esen, C \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 se\u00e7ti.,Ancak do\u011fru cevap, D \u015f\u0131kk\u0131yd\u0131.,\u00c7ekilmesi durumunda 60 bin TL kazanacak olan Esen, risk ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yar\u0131\u015fmadan 15 bin TL ile ayr\u0131ld\u0131.