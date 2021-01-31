Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.