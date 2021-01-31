Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumuyla yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de d\u00fcn gece yine heyecan dolu anlar ya\u015fand\u0131. Yar\u0131\u015fmac\u0131lara y\u00f6neltilen sorular baz\u0131s\u0131n\u0131 sevindirirken baz\u0131s\u0131n\u0131 da \u00fczd\u00fc.\r\n,Fakat bir soru vard\u0131 ki cevab\u0131n\u0131 g\u00f6ren herkes \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc. \u0130\u015fte Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de geceye damga vuran "Ortalama 60 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015fayan bir insan hayat\u0131 boyunca yakla\u015f\u0131k ka\u00e7 yalan s\u00f6yler?" sorusunun cevab\u0131...\r\n,2008'de \u0130ngiltere'de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re ortalama 60 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015fayan bir insan hayat\u0131 boyunca yakla\u015f\u0131k ka\u00e7 yalan s\u00f6yler? sorusu, izleyiciler i\u00e7in merak konusu oldu.\r\n,Yar\u0131\u015fmac\u0131 \u0130knur G\u00fcnayd\u0131n, 30.000 TL de\u011ferindeki soruyu '\u00e7ift yan\u0131t joker hakk\u0131'n\u0131 kullanarak cevaplad\u0131. Ancak 2 cevapta da do\u011fru yan\u0131t\u0131 bilemedi.\r\n,\u201c2008'de \u0130ngiltere'de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, ortalama 60 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015fayan bir insan hayat\u0131 boyunca yakla\u015f\u0131k ka\u00e7 yalan s\u00f6yler?\u201d\r\n,A) 88B) 880C) 8.800D) 88.000Do\u011fru cevap: D) 88.000\r\n