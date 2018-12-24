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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Seyirci bile bilemedi
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Kim Milyoner Olmak İster'in 795. bölümünde, İzmirli beden eğitimi öğretmeni Onur Serkan Susurluk'a sorulan 7,500 TL değerindeki soru seyircinin dahi kafasını allak bullak etti. İşte Onur Bey'e sorulan sorular ve elendiği soru...