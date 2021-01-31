Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu gülme krizine soktu

ATV'nin fenomen yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster birbirinden ilgin\u00e7 yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 a\u011f\u0131rlamaya devam ediyor.,Adana'n\u0131n Kozan il\u00e7esinde G\u00fclen Ali olarak tan\u0131nan oto lastik\u00e7i esnaf\u0131 Ali Tutar, kahkahas\u0131 ile st\u00fcdyoyu ve izleyenleri g\u00fclme krizine soktu.,\u0130lk soruda joker kullanan Ali Tutar'\u0131n s\u00fcrekli g\u00fclmesi Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nu da g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Yar\u0131\u015fmadan erken ayr\u0131lan Ali Tutar elenirken de kendini tutamad\u0131 ve g\u00fcld\u00fc. G\u00fclen Adam 'Sa\u011fl\u0131k olsun' diyerek \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nu \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.,\u00c7evresinde "G\u00fclen Adam" olarak tan\u0131nan 41 ya\u015f\u0131ndaki Ali Tutar, s\u00fcrekli g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hatta bu sebepten ba\u015f\u0131na bir s\u00fcr\u00fc \u015fey geldi\u011fini s\u00f6yledi.,Aslen Adanal\u0131 olan ve yar\u0131\u015fmaya da Adana'dan kat\u0131lan Ali Bey, evli, iki \u00e7ocuk babas\u0131 ve oto lastik bayii sahibi.