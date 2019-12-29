Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!

Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 espri de olsa Sabri Sar\u0131o\u011flu'na sayg\u0131s\u0131zl\u0131k oldu\u011funu dile getirerek program\u0131 ele\u015ftiri ya\u011fmuruna tuttu.,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmada ise 'Ballon d'Or t\u00f6reninde bu y\u0131l alt\u0131nc\u0131 kez d\u00fcnyan\u0131n en iyi futbolcusu se\u00e7ilen kimdir?'' sorusu damga vurdu.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster 855. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle d\u00fcn yay\u0131nland\u0131. ,Yar\u0131\u015fmac\u0131 seyircilerin aksine B \u015f\u0131kk\u0131 Lionel Messi \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 i\u015faretledi. Do\u011fru cevab\u0131n B \u015f\u0131kk\u0131 Lionel Messi'nin oldu\u011fu soru sosyal medyada da olduk\u00e7a ses getirdi.,Yar\u0131\u015fmac\u0131, seyirci joker hakk\u0131n\u0131 kullanmak istedi. Seyircilerin y\u00fczde 12'si Sabri Sar\u0131o\u011flu'nu i\u015faretledi.