Kim Milyoner Olmak İster'e sürpriz isim!

Posta'dan Eylem \u0130pek \u015eafak'\u0131n haberine g\u00f6re; Kariyerine oyunculukla devam edecek olan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yerine Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu\u2019na teklif g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Ekranlar\u0131n sevilen bilgi program\u0131nda Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yerine gelecek isim belli oldu!,B\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131 250 bin TL teklif edilen \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun projeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Uzun s\u00fcredir Kim Milyoner Olmak \u0130ster adl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapan Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, oyunculu\u011fa devam etmek istedi\u011fini s\u00f6yleyerek g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131.\r\n,Kim Milyoner Olmak \u0130ster'den ayr\u0131lan Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yerine Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun gelece\u011fi iddia edildi.\r\n,45 ya\u015f\u0131ndaki \u0130mirzal\u0131o\u011flu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy g\u00f6stermi\u015fti.\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu s\u00f6zleri dile getirmi\u015fti: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk g\u00f6revimi oyunculu\u011fa olan tutkumdan dolay\u0131 sonland\u0131r\u0131yorum. Bu karar\u0131ma g\u00f6sterdikleri anlay\u0131\u015ftan dolay\u0131 t\u00fcm ATV y\u00f6netimine ve milyoner ekibime te\u015fekk\u00fcr ederim. \u015eimdi Ramo."\r\n