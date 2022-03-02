Kimlik belgesinde yeni düzenleme, 81 ilde kullanıma alındı

Biyometrik verilerin milli yaz\u0131l\u0131mlarla g\u00fcvence alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 kritik \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Bu nedenle parmak izi, avu\u00e7 izi, damar izi, y\u00fcz, iris, retina, ses gibi t\u00fcm g\u00fcncel biyometrik tan\u0131ma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geli\u015ftirilmesi amac\u0131yla \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, HAVELSAN ve POLSAN aras\u0131nda 13 Eyl\u00fcl 2019'da imzalanan protokolle Biyometrik Veri Sistemi Projesi ba\u015flat\u0131ld\u0131. B\u00f6ylece yerli ve milli biyometrik sistemler geli\u015ftirilirken bir yandan da verilerin milli g\u00fcvenli\u011fi teminat al\u0131na al\u0131nd\u0131.,B\u0130YOTEKSAN taraf\u0131ndan HAVELSAN'\u0131n m\u00fchendislik kabiliyetleriyle geli\u015ftirilen yerli parmak izi tan\u0131ma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de G\u00f6\u00e7 \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde kullan\u0131ma al\u0131nd\u0131. Yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ll\u0131k s\u00fcrede kay\u0131tl\u0131 t\u00fcm g\u00f6\u00e7menlerin kimlik do\u011frulama ve sorgulama i\u015flemleri yerli sistem \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n,Geli\u015ftirilen milli biyometrik sistemleri yurt i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda hayata ge\u00e7irmek amac\u0131yla HAVELSAN ve POLSAN ortakl\u0131\u011f\u0131nda B\u0130YOTEKSAN kuruldu.\r\n\r\nMilli parmak izi tan\u0131ma sisteminin G\u00f6\u00e7 \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan bu y\u0131l\u0131n sonunda Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131ma al\u0131nmas\u0131 hedefleniyor,Parmak izi ba\u015fta olmak \u00fczere biyometrik verilerin milli yaz\u0131l\u0131mlarla g\u00fcvence alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 amac\u0131yla geli\u015ftirilen Ulusal Biyometrik Veri Y\u00f6netim Sistemi'nin kullan\u0131m\u0131 yayg\u0131nla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Parmak izi tan\u0131ma konusunda yerli sermayenin korunmas\u0131 ve teknoloji kazan\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131rken gelecek d\u00f6nemde avu\u00e7 i\u00e7i, damar, y\u00fcz, iris, retina, ses gibi di\u011fer biyometrik teknolojilerin de millile\u015ftirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.\r\n\r\n,Ulusal Biyometrik Veri Y\u00f6netim Sistemi Projesi kapsam\u0131nda, olay yerinden al\u0131nan parmak izlerini de tespit etme \u00f6zelli\u011fi olan yerli parmak izi tan\u0131ma sisteminin Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131ma al\u0131nmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalara da ba\u015fland\u0131,Yerli parmak izi tan\u0131ma sistemi 7 Ocak 2022'de N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesinde 81 ilde kullan\u0131ma al\u0131nd\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede TC kimlik kart\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi ve pasaport olmak \u00fczere yakla\u015f\u0131k 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tan\u0131ma sistemi kullan\u0131larak haz\u0131rland\u0131.\r\n\r\n