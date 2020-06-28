Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı

Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131'n\u0131n ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi yap\u0131ld\u0131. Kimlik yerine ehliyetle s\u0131nava gelen aday s\u0131nava al\u0131nmad\u0131.\r\n\r\n,Zonguldak'ta il genelinde 36 okulda 9 bin 964 \u00f6\u011frenci bin 238 g\u00f6revli g\u00f6zetiminde s\u0131nava girdi. \u00d6\u011frenciler sabah\u0131n erken saatlerinde, daha \u00f6nce belirlenen okullara gelerek ter d\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 tedbirleri kapsam\u0131nda okullarda bulunan g\u00f6revliler taraf\u0131ndan sosyal mesafe kurallar\u0131na uygun bir \u015fekilde \u00f6\u011frencilere maske verilip dezenfektan edilerek salona al\u0131nd\u0131. ,S\u0131nav s\u00fcresince \u00f6\u011frencilere refakat eden aileleri ise okul bah\u00e7esinde bekleyerek s\u0131nav heyecan\u0131n\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 ile birlikte ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,Bir \u00f6\u011frenci, TC Kimli\u011fi yerine ehliyetle s\u0131nava geldi\u011fi i\u00e7in s\u0131nav alan\u0131na al\u0131nmad\u0131. ,S\u0131nava girmesine m\u00fcsaade edilmeyen aday, duruma tepki g\u00f6stererek "B\u00f6yle bir \u015fey olamaz, kimli\u011fe bakmaya gittim ama bulamad\u0131m. S\u0131nava geldi\u011fimde 10 dakika vard\u0131." ,"B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6sterselerdi beni ehliyetle s\u0131nava al\u0131rlard\u0131. Ben bu ehliyeti emniyetten ald\u0131m burada g\u00fcvenlik i\u00e7in yap\u0131yorlar ben daha ne diyeyim. Yapacak bir \u015fey yok sinirlerim bozuldu" \u015feklinde konu\u015ftu.