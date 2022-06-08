Kimse bilmiyordu... Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı

Annesi G\u00fcler Mocan ve babas\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n 1968'de bo\u015fand\u0131ktan sonra babas\u0131 ile bir daha hi\u00e7 g\u00f6r\u00fc\u015fmemi\u015ftir. \r\n(SABAH), Fakat Ark\u0131n'\u0131n y\u0131llard\u0131r s\u0131r gibi saklad\u0131\u011f\u0131 ve hi\u00e7 bilinmeyen ilk evlili\u011finden olan bir k\u0131z \u00e7ocu\u011funun da bulundu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bir\u00e7ok ki\u015finin bilmedi\u011fi C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n k\u0131z\u0131 Filiz Canl\u0131 1966 y\u0131l\u0131nda do\u011fmu\u015ftur.,C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n G\u00fcler Mocan ile 4 y\u0131l s\u00fcren evlili\u011finden olan k\u0131z\u0131 Filiz g\u00f6zlerden uzak b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f hatta C\u00fcneyt Ark\u0131n taraf\u0131ndan s\u0131r gibi saklanm\u0131\u015ft\u0131. ,Ger\u00e7ek ad\u0131 Fahrettin C\u00fcreklibatur olan C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n, 1972 y\u0131l\u0131ndan beri evli oldu\u011fu Bet\u00fcl C\u00fcreklibatur'la Murat Ark\u0131n ve Kaan C\u00fcreklibat\u0131r\r\nad\u0131nda iki o\u011flu oldu\u011fu kamuoyunca biliniyor.,T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n tart\u0131\u015fmas\u0131z en ba\u015far\u0131l\u0131 ve sevilen j\u00f6nlerinden biri olan C\u00fcneyt Ark\u0131n y\u0131llar sonra ilgin\u00e7 bir bilgiyle g\u00fcndeme geldi