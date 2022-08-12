Kimse bilmiyordu... Müge Anlı'nın 22 yıllık sırrı ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı hakkında hiç bilinmeyen bir gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı.