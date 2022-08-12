Kimse bilmiyordu... Müge Anlı'nın 22 yıllık sırrı ortaya çıktı

2000 y\u0131l\u0131nda vefat eden Kemal Sunal, M\u00fcge Anl\u0131'n\u0131n magazincilik kariyerinde \u00f6nemli bir yer tutuyor.,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve fenomen haline gelen Tatl\u0131 Sert program\u0131n\u0131n sunucusu M\u00fcge Anl\u0131 hakk\u0131nda hi\u00e7 bilinmeyen bir ger\u00e7ek 22 y\u0131l sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ba\u015far\u0131l\u0131 gazeteci, Kemal Sunal'\u0131n vefat\u0131 sonras\u0131 haz\u0131rlanan bir belgeselin de sunuculu\u011funu yapm\u0131\u015ft\u0131 ancak Anl\u0131 ayn\u0131 zamanda merhum sanat\u00e7\u0131 ile r\u00f6portaj yapan son gazetecilerden biri olarak da bilinir.\r\n\r\n,Bu ilklerden bir tanesi de merhum sanat\u00e7\u0131 Kemal Sunal ile ilgili... \r\n\r\n,Kemal Sunal bu r\u00f6portajda M\u00fcge Anl\u0131'ya askerlik an\u0131lar\u0131ndan dahi bahsetmi\u015fti.,Medyadaki kariyerine magazin muhabirli\u011fi ile ba\u015flayan M\u00fcge Anl\u0131'n\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 gazetecilik kariyerinde baz\u0131 ilkler bulunuyor.,Uzun sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131 ile dikkat \u00e7eken M\u00fcge Anl\u0131'n\u0131n r\u00f6potaj yapt\u0131\u011f\u0131 yerdeki bir di\u011fer isim ise; Kemal Sunal'\u0131n askerlik arkada\u015f\u0131yd\u0131.\r\n\r\n