Kır düğünü hayali kurmuşlardı, halı sahada düğün şoku

Antalya’da yaşayan Berrin ve Ünsal Pamukçu çifti 19 Mayıs 2017 yılında hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonu ile anlaştı. Genç çiftin büyük hayaller ile hazırlandığı düğün saatinde ise yağmur yağdı. Bunun üzerine salon sahipleri genç çifte düğünlerini 40 metre ileride bulunan halı sahada yapabileceklerini söyledi. Yağmurdan kaçarak halı sahaya sığınan çiftin düğünleri yaklaşık 2,5 saat de gecikmeli başladı.