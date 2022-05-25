Kira düzenlemesinde ilk detaylar belli oldu: İşte fırsatçılar böyle durdurulacak

Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçen hükümet vatandaşı korumak için yeni önlemler için hazırlığa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla dün akşam toplanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranı düzenlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptılar. Toplantıdan alınan ilk bilgilere göre, TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.