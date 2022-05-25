BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kira düzenlemesinde ilk detaylar belli oldu: İşte fırsatçılar böyle durdurulacak

Kira düzenlemesinde ilk detaylar belli oldu: İşte fırsatçılar böyle durdurulacak

Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçen hükümet vatandaşı korumak için yeni önlemler için hazırlığa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla dün akşam toplanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranı düzenlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptılar. Toplantıdan alınan ilk bilgilere göre, TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144