Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

G\u00f6khan E'den bir s\u00fcre haber alamayan apart sahibi, Kutlubey Mahallesi'ndeki aparta geldi. ,G\u00f6khan E'nin kafas\u0131na po\u015fet ge\u00e7irilmi\u015f halde hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren apart sahibi, polise ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. ,Eve gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, G\u00f6khan E'nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Bu arada, Isparta \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi ald\u0131. ,G\u00f6khan E'nin cesedi, incelemenin ard\u0131ndan otopsi i\u00e7in Isparta \u015eehir Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.