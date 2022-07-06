Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği! Anonslar yapıldı, AFAD ekipleri harekete geçti

,Ard\u0131ndan do\u011falgaz oldu\u011fu anla\u015f\u0131lan koku i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi. K\u0131rklareli'ne ba\u011fl\u0131 Alpullu beldesinde \u00e7al\u0131nan do\u011fal gaz koku tank\u0131ndan yay\u0131lan koku, K\u0131rklareli ve Edirne'deki baz\u0131 yerle\u015fimlerde endi\u015feye neden oldu.,Bu s\u0131rada koku, r\u00fczgar\u0131n etkisiyle K\u0131rklareli ve Edirne'deki bir\u00e7ok yerle\u015fim alan\u0131na yay\u0131ld\u0131.,K\u0131rcasalih'te ya\u015fayan vatanda\u015flardan Veli \u00c7elik, koku nedeniyle k\u0131sa s\u00fcreli panik ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u0130brahim Karag\u00f6z ise kokunun r\u00fczgar\u0131n etkisiyle aral\u0131klarla etkisini g\u00f6sterdi\u011fini ifade etti. \r\n,K\u0131rklareli ve Edirne'de ak\u015fam saatlerinde ilgin\u00e7 kokuyu alan vatanda\u015flar panik oldu. ,Kokusu olmayan do\u011fal gaz\u0131n, ka\u00e7ak s\u0131ras\u0131nda alg\u0131lanabilmesi i\u00e7in \u015febekeye koku verilmesinde kullan\u0131lan tank Alpullu beldesindeki kuyudan \u00e7al\u0131nd\u0131. ,Kokuyu alan vatanda\u015flar do\u011falgaz ka\u00e7a\u011f\u0131 var endi\u015fesiyle g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerini arad\u0131. Kokunun yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 beldelerden Edirne'ye ba\u011fl\u0131 K\u0131rcasalih beldesinde AFAD ve do\u011fal gaz da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketi ekiplerince \u00f6l\u00e7\u00fcm ve incelemeler yap\u0131l\u0131rken, belediyeden halk aras\u0131nda pani\u011fi \u00f6nlemek i\u00e7in anonslar yap\u0131ld\u0131.,\u00d6te yandan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD taraf\u0131ndan daha fazla koku yaymamas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 alan\u0131n yak\u0131n\u0131ndaki yerde topra\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fc.,\u015e\u00fcpheli H.C'nin, satmak i\u00e7in \u00e7al\u0131p at arabas\u0131yla g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc tank, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince Babaeski il\u00e7esindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu.