Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Usta oyuncu kadroda

TV8'de 4 Eyl\u00fcl'de ekranlara gelen ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda reytinglerde \u00fcst s\u0131rada yer alarak b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etmi\u015fti. Dizi her b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan sosyal medyada da g\u00fcndemi sarsmay\u0131 ba\u015far\u0131yor. \r\n\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131 Oda psikiyatrist olan Dr. G\u00fclseren Buday\u0131c\u0131o\u011flu'nun ya\u015fad\u0131klar\u0131ndan ve yapt\u0131\u011f\u0131 seanslardan uyarlanarak ekranlara geliyor.,Dizinin \u00f6nceki b\u00f6l\u00fcmlerinde Salih Bademci ve Hande Do\u011fandemir diziye veda etmi\u015flerdi. Bu hafta diziye s\u00fcrpriz bir isim dahil oldu.\r\n\r\nDizide doktor han\u0131m karakterini canland\u0131ran Binnur Kaya'n\u0131n annesi olarak usta bir isim ile imzalar at\u0131l\u0131p anla\u015f\u0131ld\u0131. \r\n\r\nUsta oyuncu Asuman Kostak diziye doktor han\u0131m\u0131n annesi olarak dahil oldu. ,Peki Asuman Kostak kimdir?\r\n\r\n1953 do\u011fumlu usta oyuncu Asuman Kostak Kanal 7 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Elif dizisinde Rabia karakterini canland\u0131rd\u0131.\r\n\r\nBa\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Asuman Kostak Kocaeli \u0130zmit do\u011fumludur. Evlidir ve ya\u015fant\u0131s\u0131n\u0131 \u0130stanbul\u2019da s\u00fcrd\u00fcrmektedir.,TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda dizisine bomba transfer! Usta oyuncu, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu! \u0130\u015fte detaylar...