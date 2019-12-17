Kış aylarında dikip baharda satıyorlar! Kilosu 150 lira

K\u0131r\u0131kkale\u2019nin Yah\u015fihan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Irmak k\u00f6y\u00fcnde 28 y\u0131ld\u0131r ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan Ayd\u0131n Payar (54), Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden de destek alarak Bal \u00dcretim Orman\u0131\u2019na dikti\u011fi bin 700 adet lavantan\u0131n \u00e7i\u00e7e\u011finden faydalanarak yeni sezonda ar\u0131lar\u0131ndan elde edece\u011fi bal\u0131n kilosunu 150 liradan sat\u0131\u015f yapmay\u0131 hedefliyor.,K\u0131r\u0131kkale\u2019de ilk kez lavanta bal\u0131n\u0131 biz yap\u0131yoruz. \u0130n\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nem baharda Temmuz\u2019da bu lavantadan bir fayda g\u00f6rece\u011fimize eminim. Biz buraya gelmeden \u00f6nce 20 kilogram bal al\u0131yorduk. Bu y\u0131l y\u00fczde 100 artt\u0131 gelirimiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc k\u00f6ylerden zirai ila\u00e7lardan uzak oldu\u011fu i\u00e7in ar\u0131 etkilenmiyor. Gayet g\u00fczel verimden memnunuz.\u201d,Di\u011fer illerde yapan arkada\u015flar\u0131m\u0131za da soruyoruz. Lavanta bal\u0131 stresi azalt\u0131yor, uykusuzlu\u011fu gideriyor, idrar s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan arkada\u015flar\u0131n dertlerine deva oluyor.,K\u0131r\u0131kkale Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden lavanta deste\u011fi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Payar, \u201cLavanta deste\u011fi i\u00e7in Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze \u00f6zellikle te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Sa\u011f olsun m\u00fcd\u00fcr bey bize yard\u0131mc\u0131 oldu, lavanta getirtirdi. ,Payar, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\u201cLavanta, Haziran sonunda a\u00e7\u0131yor \u00e7i\u00e7eklenme d\u00f6nemi bitti\u011finde do\u011fada. Haziran\u2019dan Kas\u0131m ay\u0131na kadar s\u00fcrekli \u00e7i\u00e7ek a\u00e7\u0131yor. Ar\u0131 bu \u00e7i\u00e7eklerde s\u00fcrekli polen al\u0131yor. \u00c7i\u00e7eklerden bal al\u0131yor. Lavanta bal\u0131 \u00e7ok kaliteli bir bal. Kilosu 150 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,K\u00f6yl\u00fclerin yeni gelir kap\u0131s\u0131 oldu! Kilosu 150 liradan sat\u0131l\u0131yor, bir\u00e7ok derde deva oluyor...,Arkada\u015flar\u0131m\u0131zla beraber dikimini yap\u0131yoruz. Bin 700 adet lavanta dikimi yapaca\u011f\u0131z \u015fuanda. Dikim bitmek \u00fczere k\u0131\u015f g\u00fcn\u00fc yap\u0131yoruz ki bahara yeti\u015fip a\u00e7s\u0131n diye\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait Bal \u00dcretim Orman\u0131na bin 700 adet lavanta dikimi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ayd\u0131n Payar, \u201cOrman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fcn yapm\u0131\u015f oldu\u011fu ar\u0131c\u0131lara tahsis edildi. Buras\u0131 orman\u0131n i\u00e7i oldu\u011fu i\u00e7in ar\u0131lar \u00e7ok g\u00fczel bal yap\u0131yor. Do\u011fas\u0131 \u00e7ok canl\u0131. Egzoz gaz\u0131nda, asfaltta ve zirai ila\u00e7lardan uzakta bir yer. Burada \u015fuanda lavanta dikimi yap\u0131yoruz bin 700 tane\u201d dedi.