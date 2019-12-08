Kış aylarının bilinmeyen çerezi: Termiye

T\u00fcrkiye\u2019de az bilinen ve sadece birka\u00e7 \u015fehirde t\u00fcketilen termiye, k\u0131\u015f mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini ald\u0131.,K\u0131\u015f mevsiminin gelmesiyle birlikte Konya\u2019da termiye tezgahlarda yerini almaya ba\u015flad\u0131. M\u0131s\u0131r tanesine benzeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle asl\u0131nda bir baklagil \u00e7e\u015fidi olan termiye, Konya\u2019da kuru yemi\u015f olarak t\u00fcketiliyor.,\u00d6zellikle dizi veya film izlerken \u00e7ekirdek gibi t\u00fcketilen termiye, tercihe g\u00f6re tuzlanarak yeniliyor.,K\u0131\u015f mevsimiyle birlikte termiye t\u00fcketmeye ba\u015flayan Konyal\u0131 vatanda\u015flar, bu lezzetin bir \u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015fifa oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r pazarda tezgahtarl\u0131k yapan B\u00fcnyamin Kurucu, termiyenin asl\u0131nda baklagil oldu\u011funu ancak \u00e7i\u011f t\u00fcketilebildi\u011fini s\u00f6yledi. Kurucu, "\u00dcretimden \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra havuzlarda bekletilir. \u00d6nce kuru \u00e7\u0131kar. Havuzlarda bekletildikten sonra ac\u0131s\u0131n\u0131 att\u0131ktan sonra b\u00f6yle tezgahlar\u0131m\u0131za gelir. Tuzla yenir, kurusunu yiyenler de var. Ama genelde ya\u015f daha \u00e7ok tercih edilir. Bu genelde 10. ayda \u00e7\u0131kar ve 5. aya kadar t\u00fcketilir. Konya\u2019da \u00e7ok sevilir. Hemen hemen her ev alm\u0131\u015ft\u0131r ve mutlaka termiye yemi\u015ftir. K\u0131\u015f\u0131n da \u00e7ok t\u00fcketilir. \u00d6zellikle film izlerken tuzlay\u0131p yiyebilirsiniz. Herkese de tavsiye ederim. Yesinler ger\u00e7ekten de \u015fifal\u0131 bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr" dedi.,Konya\u2019da k\u00f6m\u00fcrl\u00fc sobalar\u0131n me\u015fhur oldu\u011funu belirten Kurucu, \u00e7\u0131ray\u0131 sobada yakt\u0131ktan sonra televizyon ba\u015f\u0131nda genelde termiye yendi\u011fini dile getirdi. Termiyenin yan\u0131nda \u00e7\u0131ran\u0131n da sat\u0131lma sebebinin asl\u0131nda bir simge oldu\u011funu kaydeden Kurucu, termiyenin ve \u00e7\u0131ran\u0131n, k\u0131\u015f\u0131n geli\u015finin habercisi oldu\u011funu ifade etti. Termiyenin, Konya\u2019da genellikle basura ve \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fine inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Kurucu, "\u015eehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelenler termiyenin kurusunu \u00e7ok ararlar. Belki arkada\u015flar da birbirine tavsiye ediyor. Tavsiyeler \u00fczerine \u015fifa aran\u0131yor. Termiyeyi T\u00fcrkiyemize tan\u0131tal\u0131m in\u015fallah. Ger\u00e7ekten \u015fifal\u0131 bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. \u0130nternetten ara\u015ft\u0131r\u0131p termiyenin ne gibi faydalar\u0131 var g\u00f6rebilirler" \u015feklinde konu\u015ftu.,Termiyeyi \u00e7ok sevdiklerini ve kendileri i\u00e7in kuru yemi\u015fin yan\u0131nda olmazsa olmaz bir \u00fcr\u00fcn oldu\u011funu kaydeden Mehmet Ali Akka\u015f ise, "Y\u0131kay\u0131p, tuzlayaca\u011f\u0131z. Baya\u011f\u0131 da fazla t\u00fcketiyoruz. Termiyeyi bilmeyenler i\u00e7in yemelerini \u00f6neririm. Hele bunun kurusu var, \u015feker rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olanlara kurusu \u015fifad\u0131r bunun. Kurusu biraz ac\u0131 olur. Az kavurduktan sonra kahve de\u011firmeninde \u00e7ekerseniz, sabahlar\u0131 a\u00e7 karna bir \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 yerseniz \u015fekeri dengeler. Ben kendim \u015feker hastas\u0131y\u0131m, kullan\u0131yorum. \u00c7ok g\u00fczel, faydas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Yemesi de ho\u015f" ifadelerini kulland\u0131.\r\nBaz\u0131 vatanda\u015flar da, termiyeyi ailecek t\u00fckettiklerini, \u00f6zellikle tuzlay\u0131nca lezzetinin daha fazla oldu\u011funu ve termiye yendi\u011fi s\u0131rada insan\u0131n, a\u011fz\u0131n\u0131n bo\u015f kalmas\u0131n\u0131 isteyemece\u011fini s\u00f6yledi.