Kış geri geldi! Sokaklar beyaza büründü.

Almanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Berlin ile Hamburg kentinde ya\u011fan kar sokaklar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.,Almanya\u2019da k\u0131\u015f geri geldi. ,K\u0131\u015f geri geldi! Sokaklar beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. , \u00dc\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce 15 derecede seyreden s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n bir anda d\u00fc\u015fmesiyle ba\u015fkent Berlin ile Hamburg kenti ve \u00e7evresinde kar ya\u011fd\u0131. ,D\u00fcn meydana gelen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sokaklar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcrken, koronavir\u00fcs nedeniyle soka\u011fa \u00e7\u0131kmayan kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzaras\u0131n\u0131 izledi.,KAYNAK: \u0130HA,Koronavir\u00fcsten dolay\u0131 evlerinden \u00e7\u0131kamayanlar pencerelerinden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 izledi.