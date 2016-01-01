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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
SPOR
-
Milliler, Norveç maçı hazırlıklarına başladı
YAŞAM
-
Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
POLİTİKA
-
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması
GÜNDEM
-
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Engelli Hibe Desteği başvuruları için hatırlatma
YAŞAM
-
Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
YAŞAM
-
Sakarya'da trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
DÜNYA
-
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 696 Covid-19 vakası kaydedildi
SPOR
-
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
SPOR
-
PFDK'den Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2'şer maç ceza
YAŞAM
-
Mardin'de firari zanlılar jandarma tarafından yakalandı
DÜNYA
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Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor
DÜNYA
-
Hollanda'da parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
DÜNYA
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Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır
DÜNYA
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Sırp katliamından kurtulan genç kız Kosova Meclis Başkan Yardımcısı oldu
YAŞAM
-
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
YAŞAM
-
Bursa’da toprak kayması nedeniyle 60 daire tahliye edildi
YAŞAM
-
Bakırköy’deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YAŞAM
-
Uyuşturucu getirirken yakalandılar
YAŞAM
-
Kars’ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Kış günü evsiz kaldılar, 7 bina 60 daire boşaltıldı
Korkunç fotoğraflar Bursa'dan geldi.
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