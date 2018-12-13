Kış mevsiminin şifası: Maraş paçası

Kahramanmaraş'ta yoğun olarak tüketilen paça, özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için alternatif yiyecekler arasında yer buluyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kelle paça çorbasını grip ve soğuk algınlığı dışında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tükettiklerini söyledi.
Yaklaşık 3 yıldır Kahramanmaraş'ta paça çorbası yapan Zafer Ayranpınar, paçanın en faydalı kısmının hayvanın ayağından yapıldığını, romatizma başta olmak üzere kışın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve insanı dirençli tuttuğunu ifade etti.