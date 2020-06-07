Kısıtlama bitti, UNESCO mirası köy ziyaretçi akınına uğradı

Bursa'n\u0131n Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esinde bulunan ve hafta sonlar\u0131 binlerce yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rlayan Cumal\u0131k\u0131z\u0131k K\u00f6y\u00fc kap\u0131lar\u0131n\u0131 ziyaret\u00e7ilerine a\u00e7t\u0131. ,700 y\u0131ll\u0131k tarihiyle Osmanl\u0131 sivil mimarisini bozulmadan koruyan ve bu \u00f6zelli\u011fiyle UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'nde yer alan "Osmanl\u0131 K\u00f6y\u00fc" Cumal\u0131k\u0131z\u0131k, kap\u0131lar\u0131n\u0131 ziyaret\u00e7ilere a\u00e7t\u0131. ,Normal zamanda bir hafta sonunda yakla\u015f\u0131k 50 bin ziyaret\u00e7i alan tarihi k\u00f6y, korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda ziyaret\u00e7ilerine kapatt\u0131\u011f\u0131 kap\u0131lar\u0131n\u0131 iki bu\u00e7uk ay sonra tekrar a\u00e7t\u0131. Vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda hafta sonlar\u0131 evlerinden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kamayan vatanda\u015flar, hafta sonu k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan solu\u011fu Cumal\u0131k\u0131z\u0131k'ta ald\u0131. ,Geleneksel ta\u015f d\u00f6\u015feli sokak dokusu, ah\u015fap ve kerpi\u00e7 kullan\u0131larak in\u015fa edilen evleri ve an\u0131tsal yap\u0131lar\u0131yla, Osmanl\u0131 hayat tarz\u0131n\u0131 anlatan en iyi \u00f6rnekler aras\u0131nda yer alan ve son y\u0131llarda \u00e7ekilen dizi ve filmlerin ard\u0131ndan pop\u00fclerli\u011fi artan, 270 tarihi evin yan\u0131 s\u0131ra y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yollar\u0131 ve m\u00fczenin bulundu\u011fu mahallede \u00f6zellikle kad\u0131nlar\u0131n i\u015fletti\u011fi mekanlar\u0131n yan\u0131nda hediyelik \u00fcr\u00fcn tezgah\u0131n\u0131n bulundu\u011fu k\u00f6y\u00fc gezdi. Tarihi k\u00f6y\u00fcn sokaklar\u0131nda gezen ve y\u00fczlerce y\u0131ll\u0131k evlerin bah\u00e7elerinde kahvalt\u0131 yapan vatanda\u015flar k\u0131s\u0131tlaman\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 Pazar g\u00fcn\u00fcn\u00fcn keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor.