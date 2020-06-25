Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde işe başladı!

\u00dcnl\u00fc oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, hem do\u011fa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. ,\u00d6yle ki geni\u015f bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatl\u0131tu\u011f\u2019un en b\u00fcy\u00fck hobilerinden birinin araba modifiye etmek oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. \r\n\r\n,H\u00fcrriyet gazetesinden Mehmet \u00dcst\u00fcnda\u011f'\u0131n haberine g\u00f6re; bu tutkusunun pe\u015finden giden \u00fcnl\u00fc oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi\u2019nde bir tamirhane a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Tamirhanede modifiye i\u015fleriyle bizzat ilgilenen Tatl\u0131tu\u011f, hem kendisi i\u00e7in farkl\u0131 d\u00f6nemlere ait otomobiller topluyor hem de yak\u0131n dostlar\u0131na yard\u0131mc\u0131 oluyor.\r\n,500 B\u0130N TL \u00d6DED\u0130\r\n\r\nBu arada \u00fcnl\u00fc oyuncu, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo sat\u0131n alan Tatl\u0131tu\u011f, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL \u00f6dedi.