Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testinin sonucu belli oldu!

\u00dcnl\u00fc oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f`un koronavir\u00fcs testinin sonucu belli oldu!\r\n,Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla yeni tip korona vir\u00fcs (Covid-19) testinin negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Sa\u011fl\u0131k problemleri nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve yeni tip korona vir\u00fcs nedeniyle m\u00fc\u015fahede alt\u0131na al\u0131nan \u00fcnl\u00fc oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, sosyal medya hesab\u0131ndan sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili payla\u015f\u0131mda bulundu. Korona vir\u00fcs testinin negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Tatl\u0131tu\u011f, payla\u015f\u0131m\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n,\u201cY\u00fcksek ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck \u015fikayeti ile geldi\u011fim hastanede, yap\u0131lan tetkikler sonucunda akci\u011ferimde k\u00fc\u00e7\u00fck bir alanda zat\u00fcrre oda\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n,Bununla ilgili olarak takip ve tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131m. Bug\u00fcn Covid-19 test sonucumun negatif geldi\u011fini \u00f6\u011frendim.\r\n,Yar\u0131n yap\u0131lacak son kontrollerim sonucuna g\u00f6re gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir.\r\n,\u00dclkemizde \u00f6zellikle bu d\u00f6nemde yo\u011fun mesai harcayan sa\u011fl\u0131k personellerine \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyor, ba\u015fta Covid-19 ile m\u00fccadele eden hastalar olmak \u00fczere t\u00fcm hastalara Allah'tan \u015fifa diliyorum. Dualar\u0131m\u0131z sizinle. Ben iyiyim, ilginize te\u015fekk\u00fcr ederim.\u201d\r\n