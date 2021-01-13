Kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi\u2019nde bulunan 15 katl\u0131 binan\u0131n 14 kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Yang\u0131na m\u00fcdahale eden itfaiye ekipleri ile bina y\u00f6neticisi daire i\u00e7inde elleri bant ile ba\u011flanm\u0131\u015f A.\u015e. isimli kad\u0131n\u0131 alevler aras\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131. ,14. katta \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale eden itfaiye ekipleri yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrerek kontrol alt\u0131na ald\u0131.\r\nA.\u015e. isimli kad\u0131n\u0131n ellerini kavga etti\u011fi sevgilisi E.Y. bantlad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. 112 sa\u011fl\u0131k ekiplerine teslim edilen kad\u0131n\u0131n durumu iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,\u00d6te yandan \u015fahs\u0131n binan\u0131n panosuna, \u2018binada yang\u0131n \u00e7\u0131kabilir\u2019 diye yazarak g\u00fcl\u00fcc\u00fck i\u015fareti koydu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Bir site sakini, "Taksicilik yapan bir k\u0131z oturuyormu\u015f herhalde. Onun da sevgilisi ellerini ba\u011flay\u0131p ka\u00e7m\u0131\u015f. Bina y\u00f6neticisine sordu. Biz onu kurtard\u0131k \u015fu anda dedi. Herhangi bir can kayb\u0131 yok bildi\u011fim kadar\u0131yla" dedi.\r\nPolis ekipleri olay ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.