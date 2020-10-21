Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor

Karadeniz, doğal güzelliklerinin yanında insanıyla da ülkemizin en renkli bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Karadeniz denince buluşlardan, gülümseten pratik zekalı çözümlere ve fıkralara uzanan birçok şey akıllara geliyor. Karadenizlinin pratik zekası, karakteri, samimiyeti, olaylara bakış açısı, kendine özgü mizah tarzıyla birleşince Karadeniz’in güzellikleri başka bir kimliğe bürünüyor. Bu kapsamda Karadeniz’in doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin en güzel yaşandığı şehirlerin başında gelen Kastamonu’da da, inanması güç bir olay yaşandı.