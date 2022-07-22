Kızıldeniz'de çalışmalar sonuç verdi: Tüyler ürperten keşif... Saniyeler içinde içine çekiyor

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Miami \u00dcniversitesi'nden Profes\u00f6r Sam Purkis'in ekibi, K\u0131z\u0131ldeniz'de yeni bir ke\u015ffe imza att\u0131.,Bilim adamlar\u0131n\u0131n d\u00fcnya genelindeki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 h\u0131z kesmeden devam ederken yeni ilgin\u00e7 bir ke\u015fif g\u00f6renleri hem etkiledi hem de korkuttu. ,Bilim insanlar\u0131, sudaki tuz seviyesinin yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu y\u00fczden hidrojen s\u00fclf\u00fcr gibi toksik kimyasallar\u0131n bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ettiler.\r\n\r\n,Normal bir delik olmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan yeni ke\u015fif, bilim d\u00fcnyas\u0131n\u0131 olduk\u00e7a heyecanland\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,Profes\u00f6r Purkins'in liderli\u011findeki ekip, K\u0131z\u0131ldeniz'de y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda koca bir delik buldu. Fakat deli\u011fin resmen bir kara delik misali i\u00e7erisine giren t\u00fcm canl\u0131lar\u0131 saniyeler i\u00e7inde \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sudaki bu kimyasallar ise canl\u0131lar\u0131n \u00f6lmesine neden oluyor.\r\n\r\n