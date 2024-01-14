- KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK

KKTC'de 2023 yılının başında 11 bin 800 TL olan asgari ücret, temmuz ayında 15 bin 750 TL olmasının ardından yeni yılda ise 24 bin TL'ye çıktı. Türkiye'de temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye çıkan asgari ücret ise geçtiğimiz günlerde yeni yıl zammıyla birlikte 5 bin 600 lira zamlanarak 17 bin 2 TL olmuştu.

Böylelikle KKTC ve Türkiye arasındaki asgari ücret farkı da 6 bin 998 lira oldu.