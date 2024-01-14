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    KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    Kaynak: Kıbrıs Postası / Düzenleyen:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuyeti'nde (KKTC) merakla beklenen asgari ücret belli oldu. Bakanlar Kurulu, asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesine karar verirken, artış ise dikkat çekti.

    - KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni asgari ücretini belirledi. İki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ücreti açıkladı ve Türkiye ile KTTC arasındaki fark belli oldu.

    - KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    KKTC 2024 ASGARİ ÜCRETİ 24 BİN TL

    KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin aylık net 24 bin TL, brüt 27 bin 587 TL olduğunu açıkladı.

    Gardiyanoğlu, asgari ücretin saatlik 159.15 TL, günlük 1273.24 TL ve haftalık 6366.23 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

    - KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK

    KKTC'de 2023 yılının başında 11 bin 800 TL olan asgari ücret, temmuz ayında 15 bin 750 TL olmasının ardından yeni yılda ise 24 bin TL'ye çıktı. Türkiye'de temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye çıkan asgari ücret ise geçtiğimiz günlerde yeni yıl zammıyla birlikte 5 bin 600 lira zamlanarak 17 bin 2 TL olmuştu.

    Böylelikle KKTC ve Türkiye arasındaki asgari ücret farkı da 6 bin 998 lira oldu.

    - KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    YILDA 3 KEZ ARTACAK

    Öte yandan KKTC'de Bakanlar Kurulu, asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesine karar verdi.

    - KKTC'de asgari ücret belli oldu! Artık 4 ayda bir artacak

    Yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 3 hafta önce asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez belirlenmesiyle ilgili karar aldığına da işaret eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenme yöntemleriyle ilgili temel noktalarının bu olacağını söyledi.

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