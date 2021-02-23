Klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor

Kırıkkale’de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor.