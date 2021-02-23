Klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor

35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin \u00f6zelliklerinden bahseden G\u00fczel, \u201cHer \u015feyi ile fabrikasyon bir ara\u00e7. 87 model Renault arac\u0131m\u0131z var. Fabrika boyal\u0131 78 bin kilometrede. Bu arac\u0131m\u0131z da fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi i\u00e7iyle d\u0131\u015f\u0131yla, bize bu ara\u00e7lar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor. Antika ara\u00e7lar\u0131 sevdi\u011fimizden dolay\u0131. Biz bunlara maddi ama\u00e7la bakm\u0131yoruz, maddi g\u00f6zetmiyoruz. Biz para kazanmak i\u00e7in bu ara\u00e7lar\u0131 buraya koymuyoruz. Bu i\u015fle u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in bizim d\u00fckk\u00e2n\u0131m\u0131zda g\u00f6rsel ama\u00e7l\u0131 mutlaka bir eski ara\u00e7 bulundurmay\u0131 seviyorum. Orijinal bir \u015fekilde durmas\u0131 bizim ho\u015fumuza gidiyor. O y\u00fczden 2-3 tane bu t\u00fcr ara\u00e7 duruyor\u201d diye konu\u015ftu.,G\u00fczel, orijinalli\u011fini koruyan otomobillerine hen\u00fcz fiyat bi\u00e7emiyor.,78 bin kilometredeki 1987 model Renault marka otomobilin de t\u00fcm par\u00e7alar\u0131n\u0131n orijinal oldu\u011funu belirten G\u00fczel, \u201cKomple fabrikasyon kuma\u015f d\u00f6\u015femesi, tavan d\u00f6\u015femesi, koltuklar\u0131, i\u00e7i, d\u0131\u015f\u0131, motor i\u00e7i her taraf\u0131 fabrikasyondur. Kesinlikle kaza hi\u00e7bir \u015fekilde yoktur. Motorlar\u0131n hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yoktur. Zaten biz ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda hepsinin bak\u0131m\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. Ondan sonra i\u00e7eriye al\u0131yoruz\u201d dedi.,1987 model Murat 131\u2019in her taraf\u0131n\u0131n fabrikasyon oldu\u011funu anlatan G\u00fczel, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\u201cFabrikasyon g\u00f6\u011f\u00fcz, fabrikasyon koltuk, tavan, taban d\u00f6\u015femesi, d\u0131\u015f aksam\u0131, boyas\u0131 fabrikasyon ve \u00e7ok g\u00fczel. Yani \u00f6yle eziktir, \u00e7iziktir, herhangi bir hata kesinlikle yoktur. \u00c7ok g\u00fczel saklanm\u0131\u015f ara\u00e7t\u0131r 87 model arac\u0131m\u0131z. \u00c7ok k\u0131ymetli bir ara\u00e7t\u0131r. Her taraf fabrikasyondur. 124\u2019\u00fcm\u00fcz de ayn\u0131 keza, kazas\u0131 falan yoktur. \u0130\u00e7i d\u0131\u015f\u0131 her taraf\u0131 fabrikasyondur. D\u0131\u015f aksam\u0131 komple \u0130talya\u2019nd\u0131r. Bu ara\u00e7lar kupon ara\u00e7. \u0130nternete bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fck fiyata da var, y\u00fcksek fiyata da var. Bu i\u015f kupon oldu\u011fu i\u00e7in bunlar\u0131n \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131k. Bu araban\u0131n k\u0131ymetini bilen al\u0131r. O y\u00fczden bunlara fiyat bi\u00e7emiyoruz. \u015eu kadar fiyat desek olmaz. Biz hepsini y\u00fcksek fiyattan ald\u0131k. \u00c7\u00fcnk\u00fc saklanm\u0131\u015f, korunmu\u015f bir ara\u00e7. K\u0131ymetinin bilinmesi laz\u0131m\u201d ifadesini kulland\u0131.,\u0130HA muhabirine konu\u015fan oto galerici Fatih Yunus G\u00fczel, klasik otomobil tutkunu oldu\u011funu ve antika ara\u00e7lar\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yledi.,Klasik otomobillerinin fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi orijinalli\u011fini korudu\u011funu ifade eden G\u00fczel, \u201cKlasik ara\u00e7lara tutkunlu\u011fum var. Antika ara\u00e7lar\u0131 seviyorum. Geli\u015fig\u00fczel ara\u00e7lar\u0131 hi\u00e7bir zaman sevmiyorum. En temiz ara\u00e7lar\u0131 al\u0131p sat\u0131yorum. \u015eu anda 3 tane arac\u0131m\u0131z var. Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r bu ara\u00e7lardan sat\u0131yoruz. 87 model 131 \u015eahin\u2019imiz var. Fabrika boyal\u0131 100 bin kilometrede benzinli. Arac\u0131 ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda biraz standartt\u0131. Araca baz\u0131 aksesuarlar yapt\u0131k. Y\u0131l\u0131na ait aksesuarlar yapt\u0131k. Jant\u0131d\u0131r, i\u00e7indeki m\u00fczik sistemidir hepsi y\u0131l\u0131na ait. O y\u0131llarda kullan\u0131lan malzeme ile aksesuar yapt\u0131k arac\u0131m\u0131za. \u015eu anda i\u00e7eride sakl\u0131yoruz\u201d dedi.,Fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi orijinalli\u011fini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duru\u015fuyla g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131yor. 1974 model Murat 124 ise hen\u00fcz 35 bin kilometrede. Di\u011fer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi duruyor.,K\u0131r\u0131kkale\u2019de oto galericilik yapan Fatih Yunus G\u00fczel, klasik otomobillerine i\u015f yerinde g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. Her g\u00fcn bak\u0131m\u0131n\u0131 ve temizli\u011fini yap\u0131yor, toz almas\u0131n diye de ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6rt\u00fcyle kapl\u0131yor.