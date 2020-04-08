Kocaeli’de cinnet getiren baba, önce oğlunu sonra kendini öldürdü

S\u00f6zl\u00fc tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi sonras\u0131nda cinnet getiren baba Feyzullah \u00c7orluo\u011flu, tabancas\u0131 ile o\u011flu Cem \u00c7orluo\u011flu\u2019na ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,O\u011flunu kanlar i\u00e7inde yerde g\u00f6ren baba \u00c7orluo\u011flu, ayn\u0131 silah ile intihar ederek ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\nSilah seslerini duyanlar\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine 112 Acil Yard\u0131m ekipleri sevk edildi., K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri polis e\u015fli\u011finde eve girdi\u011finde, baba ve o\u011flunun cans\u0131z bedenleri ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Hayatlar\u0131n\u0131 kaybeden Feyzullah \u00c7orluo\u011flu ve o\u011flu Cem \u00c7orluo\u011flu\u2019nun cans\u0131z bedenleri, olay yeri incelemesinin ard\u0131ndan Adli T\u0131p morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olay hakk\u0131nda polis ekipleri inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n Kaynak: \u0130HA,Olay \u00f6\u011flen saatlerinde Gebze Bar\u0131\u015f Mahallesi 1810 Sokak\u2019ta bulunan 4 katl\u0131 apartman\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131ndaki evde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re Feyzullah \u00c7orluo\u011flu (47), o\u011flu Cem \u00c7orluo\u011flu (22) ile bilinmeyen bir nedenden dolay\u0131 tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.