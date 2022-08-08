Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi yıllara meydan okuyor

\r\nBa\u015fiskele il\u00e7esi Do\u011fantepe Mahallesi s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yer alan baraj ve tesis, yakla\u015f\u0131k 32 y\u0131ld\u0131r at\u0131l durumda bulunuyor. Tesis, 1930 y\u0131l\u0131nda dokuma at\u00f6lyesi ve bedesten gibi yerlerin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in Almanlara yapt\u0131r\u0131l\u0131rken, baraj da ayn\u0131 d\u00f6nemde tesisle beraber in\u015fa edildi. Alman mimarisini ta\u015f\u0131yan tesis, \u00c7uhane Baraj\u0131yla birlikte g\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip.\r\n,\r\n\u00c7uhane Baraj\u0131 ve Hidroelektrik Santrali hakk\u0131nda bilgi veren Ba\u015fiskele Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 Proje Koordinasyon Merkezi Direkt\u00f6r\u00fc Emin \u00d6zt\u00fcrk, "Buras\u0131 Kocaeli\u2019nin ilk baraj\u0131 ve ilk elektrik \u00fcretimi yap\u0131lan yerdir. ,1930 y\u0131l\u0131nda ise Almanlara, \u0130zmit \u00c7uha Fabrikas\u0131 tesislerinin dokuma at\u00f6lyesi ve bedesten gibi yerlerinin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla bir hidroelektrik santrali kurdurulmu\u015f. Baraj da ayn\u0131 d\u00f6nemde santralle beraber in\u015fa edilmi\u015f" dedi.,\u00c7uhane Deresi \u00fczerinde bulunan \u00c7uhane Baraj\u0131 ve Hidroelektrik Santrali, \u0130zmit\u2019in elektrik \u00fcretimi yap\u0131lan ilk tesisleri aras\u0131nda yer al\u0131yor. Osmanl\u0131 ordusunun giysi talebini kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla, 1843 y\u0131l\u0131nda Osmanl\u0131 Devleti taraf\u0131ndan \u0130zmit Fabrika-i H\u00fcmayunu (\u0130zmit \u00c7uha Fabrikas\u0131) kurulmu\u015f. ,Hidroelektrik santrali i\u00e7inde makine dairesinin bulundu\u011fu kapal\u0131 bir mekan ile onun \u00f6n\u00fcndeki su sistemi ve k\u00f6pr\u00fcden meydana geliyor. ,Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi bu b\u00f6lgede bir proje \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 var. Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f alanlar\u0131, oyun parklar\u0131, ye\u015fil alanlar gibi \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131lacak" diye konu\u015ftu.,Kocaeli'nin ilk elektrik \u00fcretim tesisi olan \u00c7uhane Baraj\u0131 ve Hidroelektrik Santrali, bir asra yak\u0131nd\u0131r ayakta duruyor. ,Tesis, Cumhuriyet D\u00f6nemi\u2019nin ilk y\u0131llar\u0131nda in\u015fa edilmi\u015f ve g\u00fcn\u00fcm\u00fcze gelebilmi\u015f \u00f6rneklerden birisidir. Tarihi yap\u0131 uzun y\u0131llard\u0131r kullan\u0131lmamaktad\u0131r. 1990\u2019l\u0131 y\u0131llarda son elektrik \u00fcretimini yapm\u0131\u015ft\u0131r.,Tesisin \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00d6zt\u00fcrk, "Kocaeli\u2019nin sanayi miras\u0131 i\u00e7inde yer alan baraj ve hidroelektrik santrali, 1930\u2019lu y\u0131llar\u0131n teknolojisini yans\u0131tmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Ayr\u0131ca tarihi hidroelektrik santralinde, 1990\u2019l\u0131 y\u0131llarda bile sembolik olarak elektrik \u00fcretildi\u011fi biliniyor.