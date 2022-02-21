.,Bu aylar aras\u0131nda g\u00f6zlemlenebilen b\u00fcy\u00fcleyici manzaray\u0131 izlemek i\u00e7in en uygun aylar\u0131n ise iki ekinoks d\u00f6nemi oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n,Do\u011fal g\u00fczellikleri ile hayran b\u0131rakan Rusya\u2019n\u0131n Murmansk b\u00f6lgesinde yer alan Kola Yar\u0131madas\u0131, Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131 ile e\u015fsiz bir manzara sunuyor.,Murmansk'taki Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131\u2019n\u0131 izlemek i\u00e7in en uygun zaman ise , eyl\u00fcl ve mart aylar\u0131nda ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Rusya\u2019n\u0131n Murmansk b\u00f6lgesinde yer alan Kola Yar\u0131madas\u0131, do\u011fal g\u00fczellikleriyle g\u00f6renleri kendisine hayran b\u0131rak\u0131yor.\r\n\r\n,Yar\u0131madadaki do\u011fal g\u00fczelliklerin yan\u0131 s\u0131ra Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131 da, b\u00fcy\u00fcl\u00fc bir atmosfer sunuyor.\r\n\r\n