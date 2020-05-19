Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Latin Amerika'daki di\u011fer \u00fclkelerde oldu\u011fu gibi Kolombiya'da da yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 y\u00fckseli\u015fte.\r\n,Kolombiya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00fclkedeki vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 16 bin 295 y\u00fckseldi\u011fini ve \u015fu ana kadar 592 ki\u015finin vir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,.,Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayan\u0131kl\u0131 olan yataklar\u0131n yap\u0131m\u0131nda oluklu mukavva kullan\u0131l\u0131yor.\r\n,Kolombiya h\u00fck\u00fcmeti, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn \u00fclkede daha fazla etkin olmas\u0131 durumunda s\u00f6z konusu tabut yataklar\u0131 kullanabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n,Kolombiya'n\u0131n ba\u015fkenti Bogota'da bulunan bir fabrikada ise, tabuta d\u00f6n\u00fc\u015febilen oluklu mukavvadan yap\u0131lm\u0131\u015f hastane yataklar\u0131 \u00fcretiliyor.\r\n