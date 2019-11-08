Kompresör ile şaka öldürüyordu

Manisa\u2019n\u0131n Selendi il\u00e7esinde iki arkada\u015f\u0131 taraf\u0131ndan makat\u0131ndan kompres\u00f6r ile hava verilen 17 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 hastanelik oldu. Ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 zarar g\u00f6ren gencin ailesi olay\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren ki\u015filerin ceza almamas\u0131na tepki g\u00f6sterdi.,\u00c7ocu\u011funun hayallerinin y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Anne Dudu Ye\u015filkula, "Bunu yapanlar geziyor. \u00c7ocu\u011fumu bu hale getirdiler, ilgilenen yok. Buradan Cumhurba\u015fkan\u0131na duyuruyorum, benim \u00e7ocu\u011fuma bunu yapan yar\u0131n ba\u015fkas\u0131n\u0131n \u00e7ocu\u011funa da yapar. B\u00f6yle olmas\u0131n. Benim \u00e7ocu\u011fum hayaller kuruyordu. Ben \u00e7ocu\u011fum i\u00e7in hayaller kuruyordum. Ama \u00e7ocu\u011fumun hayallerini y\u0131kt\u0131lar. B\u00f6yle olmas\u0131n, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n y\u00fcrekleri yanmas\u0131n. Benim y\u00fcre\u011fim yand\u0131. Benim \u00e7ocu\u011fumun hayat\u0131 bitti. Gere\u011fi neyse yap\u0131ls\u0131n, \u015fikayet\u00e7iyim. Benim \u00e7ocu\u011fuma bunu yapan d\u0131\u015far\u0131da geziyor. Benim \u00e7ocu\u011fum arkada\u015flar\u0131yla \u00e7\u0131kam\u0131yor, okuluna gidemiyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Olay, 7 Ekim Pazartesi g\u00fcn\u00fc Manisa'n\u0131n Selendi il\u00e7esi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re 17 ya\u015f\u0131ndaki Hikmet Ye\u015filkula, e\u011fitim ama\u00e7l\u0131 staj yapt\u0131\u011f\u0131 Selendi Sanayi Sitesindeki i\u015f yerine giderken motosikletinin lasti\u011fi patlad\u0131. Lasti\u011fi tamir ettirmek isteyen Hikmet Ye\u015filkula, babas\u0131na ait lastik\u00e7i d\u00fckkan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan arkada\u015f\u0131 E.K.'n\u0131n yan\u0131na gitti. Lasti\u011fi tamir ettirmek i\u00e7in d\u00fckkana giden Ye\u015filkula burada yakla\u015f\u0131k 4-5 saat oyaland\u0131ktan sonra Ye\u015filkula ve E.K.'n\u0131n ortak arkada\u015flar\u0131 N.K. da d\u00fckkana geldi. Burada bir s\u00fcre sohbet eden 3 arkada\u015f daha sonra \u015fakala\u015fmak maksad\u0131yla g\u00fcre\u015fti. \u015eakala\u015fma sonras\u0131 E.K. lastik \u015fi\u015firmede kullan\u0131lan kompres\u00f6r arkada\u015f\u0131 Hikmet Ye\u015filkula'n\u0131n kirlenen \u00fczerindeki tozu atmak istedi. Hava bas\u0131nc\u0131n\u0131n yetersiz oldu\u011funu fark eden E.K. kompres\u00f6r\u00fcn ucuna bas\u0131nc\u0131 artt\u0131ran yakla\u015f\u0131k 5 santimetrelik aparat takt\u0131. Ye\u015filkula'n\u0131n \u00fczerindeki tozlar\u0131 kompres\u00f6r yard\u0131m\u0131yla temizleyen E.K., daha sonra di\u011fer arkada\u015f\u0131 N.K.'n\u0131n da yard\u0131m\u0131yla Ye\u015filkula'y\u0131 yere yat\u0131rarak etkisiz hale getirdi. E.K. etkisiz hale getirdikleri arkada\u015flar\u0131 Ye\u015filkula'n\u0131n makat\u0131ndan kompres\u00f6r ile hava verdi. T\u00fcm i\u00e7 organlar\u0131 hava ile dolan Ye\u015filkula'n\u0131n v\u00fccudu balon gibi \u015fi\u015ferken panikleyen E.K. ve N.K., havay\u0131 \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. D\u00fckkana gelen ba\u015fka biri, Ye\u015filkula'n\u0131n ac\u0131 i\u00e7erisinde k\u0131vrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ederek kendi arac\u0131yla Selendi Devlet Hastanesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n,Burada yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Hikmet Ye\u015filkula \u00f6nce Salihli Devlet Hastanesi ard\u0131ndan da Manisa Celal Bayar \u00dcniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 ve baz\u0131 i\u00e7 organlar\u0131 zarar g\u00f6ren Ye\u015filkula, burada yakla\u015f\u0131k 7 saat s\u00fcren ameliyata al\u0131nd\u0131. Ameliyat\u0131n ard\u0131ndan bir s\u00fcre yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6ren Ye\u015filkula'n\u0131n mesanesi bir torba ile d\u0131\u015far\u0131 al\u0131narak taburcu edildi.\r\nMesanesi v\u00fccudunun d\u0131\u015f\u0131ndaki bir torbaya ba\u011flanan Ye\u015filkula 3 ay sonra yeniden ameliyata al\u0131nacak. Ya\u015fanan olay sonras\u0131 Ye\u015filkula'n\u0131n bak\u0131m hastas\u0131 olarak ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Olay\u0131 anlatan Hikmet Ye\u015filkula, "\u015eakay\u0131 abartt\u0131lar, e\u015fek \u015fakas\u0131na \u00e7evirdiler. Birbirimizle kavga yaparken onlar zorla beni yere yat\u0131rd\u0131. Biri elimi tuttu, biri de zorla makattan hava bast\u0131. Sonra olay yerinden ka\u00e7t\u0131lar. Sonra lastik\u00e7i d\u00fckkan\u0131na m\u00fc\u015fteri geldi. Bunlar m\u00fc\u015fteri gelince havay\u0131 basan \u00e7ocuklar da geri geldiler ve beni hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Hastaneye giderken hava basan \u00e7ocuk bana 'Yemek yedik, yemekten zehirlendik, hava bast\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yleme, ba\u015f\u0131m\u0131 yakma' dedi. Manisa'da ameliyat oldu. 3 ay sonra yeniden ameliyat olaca\u011f\u0131m. Torbay\u0131 i\u00e7eri alacaklar" dedi.\r\n,\u00d6te yandan \u015f\u00fcpheli E.K.'n\u0131n ya\u015fanan olay sonras\u0131 Ye\u015filkula'n\u0131n hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc s\u0131rada "Ben tost yedim de zehirlendim de, yalan s\u00f6yle, bizim de ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 yakma" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ye\u015fi