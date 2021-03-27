Komşuya gitmişti, döndüğünde öyle bir manzarayla karşılaştı ki...

Olay, saat 21.00 s\u0131ralar\u0131nda H\u00fcrriyet Mahallesi M\u00fclkiye sokakta meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, isminin Mevl\u00fct oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen ya\u015fl\u0131 adam\u0131n kar\u0131s\u0131 ak\u015fam saatlerinde kom\u015fusuna oturmaya gitti. ,Kom\u015fudan geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde ise kocas\u0131n\u0131n yerde hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Olay kar\u015f\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fayan ya\u015fl\u0131 kad\u0131n durumu hemen \u00e7evredeki vatanda\u015flara haber verdi. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yerde yatan ya\u015fl\u0131 adam\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. B\u00f6lgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki t\u00fcm bulgular\u0131 ara\u015ft\u0131rarak geni\u015f \u00e7apl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Apartman\u0131n alt kat\u0131nda market sahibi olan Cengiz Demir,\u201d Ak\u015fam saatleriydi \u00fcst kom\u015fu Mevl\u00fct amcan\u0131n bay\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ben o esnada hemen polis sa\u011fl\u0131k ve itfaiye ekiplerine haber verdim. \u0130\u00e7eri girdi\u011fimizde cans\u0131z bedeni ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Bir hastal\u0131\u011f\u0131 falan yoktu her ak\u015fam yan\u0131ma iner sohbet ederdik\u201d diye konu\u015ftu.\r\nPolis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.