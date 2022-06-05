Konsere tabutta çıkan şarkıcı, sevenlerini şaşkına çevirdi

Bir s\u00fcre dans\u00e7\u0131larla g\u00f6sterisini sunan \u00c7evik, daha sonra sevilen \u015fark\u0131lar\u0131 Bursal\u0131larla seslendirdi.,Bursa K\u00fclt\u00fcrpark A\u00e7\u0131k Hava Tiyatrosunda ilk kez sahne alacak olan \u015fark\u0131c\u0131 Mehmet \u00c7evik, sevenlerine unutulmaz bir g\u00f6steri haz\u0131rlad\u0131.,Bursal\u0131 \u015fark\u0131c\u0131, sahneye tekerlekli d\u00fczenek \u00fczerine dikey bir \u015fekilde yerle\u015ftirilen tabutun i\u00e7inde geldi. ,KAYNAK: AA,Konser i\u00e7in alanda bulunanlar, sahneye tabut geldi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc. \u00c7evik, dans\u00e7\u0131lar e\u015fli\u011finde bunun i\u00e7inden \u00e7\u0131kt\u0131.,Sahnede 'yeniden hayata d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc' temsilen bu g\u00f6steriyi sunduklar\u0131n\u0131 aktaran \u00c7evik, sonraki konserlerinde daha b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizler yapaca\u011f\u0131n\u0131 da aktard\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 3 saat sahnede kalan \u015fark\u0131c\u0131, konser \u00f6ncesi gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sahneye \u00e7\u0131kmay\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ve bunun onun i\u00e7in 'hayata d\u00f6nmek' oldu\u011funu s\u00f6yledi.