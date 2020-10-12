Kontrollü koronavirüse binlerce gönüllü

\u0130ngiltere ocak ay\u0131nda kontroll\u00fc bir grupla koronavir\u00fcs deneyi ba\u015flatmay\u0131 planl\u0131yor.,\u00c7o\u011funlu\u011funu gen\u00e7lerin olu\u015fturdu\u011fu bu hareketin temel amac\u0131 a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fc olmak ve kontroll\u00fc bir ortamda koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na yakalanmak.\r\n,Ancak internet ortam\u0131nda kurulan 1 Day Sooner (1 g\u00fcn daha erken) hareketi bir an \u00f6nce koronavir\u00fcse yakalanmak isteyen g\u00f6n\u00fcll\u00fclerden olu\u015fuyor.\r\n,D\u00fcnya \u00fczerinde milyonlarca insan koronavir\u00fcse yakalanmamak i\u00e7in \u00f6nlem al\u0131yor.\r\n,\u0130lk olarak \u00c7in'de g\u00f6r\u00fclen SARS benzeri yeni tip koronavir\u00fcs, k\u00fcresel bir salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,\u00d6l\u00fcm riskinin de bulundu\u011fu bu i\u015flem bir t\u00fcr klinik deneme olarak g\u00f6r\u00fclse de etik tart\u0131\u015fmalar\u0131n da oda\u011f\u0131nda.\r\n,D\u00fcnya genelinde binlerce ki\u015fi koronavir\u00fcs a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131lmak ve kontroll\u00fc bir ortamda vir\u00fcse yakalanmak i\u00e7in g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu.\r\n,Salg\u0131n\u0131n d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ay\u0131nda kurulan harekete \u015fimdiye kadar 166 \u00fclkeden 38 binden fazla ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.\r\n,Kontroll\u00fc insan enfeksiyonu denemesi olarak adland\u0131r\u0131lan bu y\u00f6ntemde kat\u0131l\u0131mc\u0131lar kas\u0131tl\u0131 olarak hastal\u0131\u011fa maruz kal\u0131yor.\r\n,ABD merkezli hareketin \u0130ngiltere'deki \u00f6nc\u00fcs\u00fc 18 ya\u015f\u0131ndaki Alastair Fraser-Urquhart.,Financial Times'\u0131n haberine g\u00f6re \u0130ngiltere'deki 1 Day Sooner hareketi \u00fcyeleri \u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmetini bu \u00e7al\u0131\u015fmaya ikna etmeyi ba\u015fard\u0131.\r\nOcak ay\u0131nda ba\u015flamas\u0131 beklenen testlere, \u0130ngiltere'den kay\u0131t olan 2 binden fazla insan bulunuyor.\r\n,Gelecek y\u0131l University College London'da e\u011fitimine ba\u015flayacak olan Urquhart, "Birka\u00e7 y\u00fcz sa\u011fl\u0131kl\u0131 genci corona vir\u00fcse maruz b\u0131rakmak b\u00f6brek ba\u011f\u0131\u015flama gibi rutin prosod\u00fcrlerden daha az \u00f6l\u00fcmc\u00fcl. \u00c7ok fazla a\u015f\u0131y\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede test edebiliriz" dedi.\r\n