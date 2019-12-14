Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son günler

Konut sat\u0131\u015flar\u0131nda ge\u00e7erli tapu harc\u0131 ve KDV indirimleri s\u00fcresi 31 Aral\u0131k'ta doluyor. Bu haklardan yararlanmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n birka\u00e7 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcresi bulunuyor.,Konut sat\u0131\u015flar\u0131nda KDV ve tapu harc\u0131 indirimlerinin bitmesine 15 g\u00fcn kald\u0131. S\u00f6z konusu indirimler 31 Aral\u0131k'ta sona erecek.\r\n\r\nKonut sat\u0131\u015flar\u0131nda y\u00fczde 4 olan tapu harc\u0131n\u0131n y\u00fczde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden b\u00fcy\u00fck konutlarda KDV'nin y\u00fczde 18 yerine y\u00fczde 8 olarak uygulanmas\u0131 te\u015fvikleri devam ediyor.\r\n\r\nSekt\u00f6r temsilcileri, faiz indiriminden sonra sat\u0131\u015flar\u0131 en olumlu etkileyen unsurun s\u00f6z konusu te\u015fvikler oldu\u011fu ve bu indirimlerin kal\u0131c\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde.,\u0130stanbul \u0130n\u015faat\u00e7\u0131lar Derne\u011fi (\u0130NDER) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Nazmi Durbakay\u0131m, AA muhabirine konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, konut piyasas\u0131nda hi\u00e7bir zaman bu kadar f\u0131rsat\u0131n ayn\u0131 anda sunulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ev alacaklar\u0131n bu te\u015fvikleri ka\u00e7\u0131rmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nKonutta maliyet art\u0131\u015f\u0131ndan bahseden Durbakay\u0131m, buna ra\u011fmen sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131na zam yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bu durumun eldeki konutlar i\u00e7in ge\u00e7erli oldu\u011funu, yeni projelerde bu imkan\u0131n bulunamayaca\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,Durbakay\u0131m, konut kredisinde d\u00fc\u015f\u00fck faiz oranlar\u0131n\u0131n sekt\u00f6re katk\u0131s\u0131ndan bahsederek, d\u00fc\u015f\u00fck faiz oranlar\u0131n\u0131n devam etmesi, KDV ve tapu harc\u0131ndaki indirimlerin kal\u0131c\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nAnadolu Yakas\u0131 \u0130n\u015faat M\u00fcteahhitleri Derne\u011fi (AY\u0130DER) Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mimar Ahmet Erkurto\u011flu, y\u0131l sonuna kadar uzat\u0131lan KDV ve tapu harc\u0131 indiriminin sekt\u00f6re katk\u0131 sundu\u011funu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,\u0130ndirimlerinin ofis sat\u0131\u015flar\u0131nda \u00f6nemli etkisi oldu\u011funu dile getiren Erkurto\u011flu, "KDV'nin y\u00fczde 8\u2019de sabitlenmesinde taraftar\u0131z. Yine tapu harc\u0131 da y\u00fczde 3 olmal\u0131. Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z konut ya da ofiste tapu harc\u0131 y\u00fcksek bir mebla\u011f \u00e7\u0131kar\u0131yor." dedi.,Coldwell Banker T\u00fcrkiye \u00dclke Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6khan Ta\u015f, konutta KDV ve tapu harc\u0131 indiriminin 31 Aral\u0131k'ta sona erece\u011fini belirterek, "Y\u00fczde 18 yerine y\u00fczde 8 KDV, y\u00fczde 4 yerine y\u00fczde 3 tapu harc\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131 ve faiz oranlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ve bu f\u0131rsatlar\u0131n bir arada sunulmas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemliydi. Bu avantajlar ka\u00e7\u0131r\u0131lmamal\u0131." dedi.\r\n\r\nFaiz oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 1'in alt\u0131na d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesiyle sekt\u00f6rde a\u011fustostan beri canl\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Ta\u015f, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:,"Faizler y\u00fczde 1'in alt\u0131nda seyrederse 2020'de konut sat\u0131\u015flar\u0131 y\u00fczde 25 artar. Bu uygulamalar kal\u0131c\u0131 olmal\u0131. Hatta piyasay\u0131 canland\u0131rmak i\u00e7in ilk kez konut alacaklar i\u00e7in tapu harc\u0131n\u0131n y\u00fczde 1'e indirilmesi, ev 150 metrekareden b\u00fcy\u00fckse KDV'nin y\u00fczde 1 olarak uygulanmas\u0131 gibi destekleyici uygulamalar da getirilebilir. Bu uygulamalar da s\u0131f\u0131r daireler i\u00e7in olursa sekt\u00f6r tamamen hareketlenir. S\u0131f\u0131r konut sat\u0131\u015flar\u0131 da 2020'de b\u00f6ylece 500 bin band\u0131n\u0131 a\u015far.",Nef \u0130cra Kurulu \u00dcyesi Sel\u00e7uk \u00c7elik, KDV ve tapu harc\u0131 indirimleri ile kamu bankalar\u0131n\u0131n vadeyi 15 y\u0131la \u00e7\u0131kar\u0131p faizi y\u00fczde 1'in alt\u0131na \u00e7ekmesiyle "avantajl\u0131 al\u0131m paketi" olu\u015ftu\u011funu ve sekt\u00f6r\u00fcn ciddi \u015fekilde hareketlendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nHem evi olmayanlar hem de yat\u0131r\u0131m yapmak isteyenlerin d\u00f6nemi iyi de\u011ferlendirmesi gerekti\u011fini vurgulayan \u00c7elik, \u015fu de\u011ferlendirmelerde bulundu:\r\n\r\n"Nitekim 2020'de ne yeni ruhsat alacak projelerde bug\u00fcn olan fiyat\u0131 g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn olacak ne de KDV ve tapu harc\u0131 te\u015fviki bir arada bulunacak. Bug\u00fcn kredi faizlerinin de ula\u015f\u0131labilir seviyeye geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek konut almak i\u00e7in do\u011fru zaman diyebiliriz. Nitekim 500 bin liral\u0131k bir eve y\u0131l sonuna kadar y\u00fczde 18 yerine y\u00fczde 8 KDV \u00f6deyerek, yani 90 bin TL yerine 40 bin TL \u00f6deyerek 50 bin lira fayda sa\u011fl\u0131yor. Ayr\u0131ca tapu harc\u0131n\u0131 da 20 bin TL yerine 15 bin TL \u00f6d\u00fcyoruz. Dola