Konya'daki Meyil Obruk Gölü'nün rengi pembeye döndü

Konya'n\u0131n Karap\u0131nar il\u00e7esinde bulunan, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ve jeolojik fakt\u00f6rler dolay\u0131s\u0131yla rengi pembeye d\u00f6nen Meyil Obruk G\u00f6l\u00fc, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. ,B\u00f6lgede y\u00fczeyi "en geni\u015f" olan obruklardan olan Meyil Obruk G\u00f6l\u00fc'ne ili\u015fkin AA muhabirine bilgi veren Konya Teknik \u00dcniversitesi Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Ya\u015far Eren, obrukta az rastlanan bir do\u011fa olay\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Daha \u00f6nce de d\u00fcnyan\u0131n birka\u00e7 farkl\u0131 yerinde pembe g\u00f6l olu\u015fumunun g\u00f6zlendi\u011fini dile getiren Eren, "Meyil Obru\u011fu, Karap\u0131nar'\u0131n 40 kilometre kuzeybat\u0131s\u0131ndaki Meyil Yaylas\u0131'nda yer al\u0131yor. Obruk, '\u00dcst Miyosen-Alt Pliyosen' ya\u015fl\u0131 farkl\u0131 tabakalar i\u00e7inde meydana gelmi\u015ftir. Elips bi\u00e7imindeki obru\u011fun deniz seviyesine g\u00f6re y\u00fckseltisi bin 44 metredir. Obru\u011fun do\u011fu-bat\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki uzun ekseni 660 metre, kuzey-g\u00fcney y\u00f6n\u00fcndeki k\u0131sa ekseni ise 590 metredir." ifadelerini kulland\u0131. ,Eren, g\u00f6l\u00fcn su derinli\u011finin 40 metre oldu\u011funu ileterek, "Meyil Obru\u011fu, e\u015fsiz do\u011fal g\u00fczelliklerimizden biridir. Yap\u0131lacak tan\u0131t\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla turizm destinasyonu i\u00e7inde kendisine daha \u00e7ok yer bulacakt\u0131r. \u00d6zellikle son g\u00fcnlerde, g\u00f6l suyunun b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc pembe renk, obru\u011fun daha \u00e7ok tan\u0131nmas\u0131n\u0131, duyulmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r." diye konu\u015ftu. ,Su renginin pembeye d\u00f6nmesinin sebebinin literat\u00fcre g\u00f6re, \u00f6zellikle tuzlu suyun i\u00e7indeki birtak\u0131m bakteriler ve buna ba\u011fl\u0131 beta karoten \u00fcretimi oldu\u011funu bildiren Eren, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Meyil Obruk G\u00f6l\u00fc'nde muhtemelen bulunan 'dunaliella saline', a\u015f\u0131r\u0131 tuzlu ortamlarda ya\u015fayabilen bir ye\u015fil mikroalg t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Bu canl\u0131lar y\u00fcksek tuzluluk \u015fartlar\u0131na sahip ortamlara adapte olabilirler. T\u00fcr ad\u0131 olan 'salina' kelimesi de Latince k\u00f6kenlidir ve 'tuz, tuz madeni, tuzlu' anlamlar\u0131na gelir. Tuz oran\u0131 artt\u0131k\u00e7a bu canl\u0131 artar ve bu mikroskobik boyuttaki canl\u0131lar\u0131n o b\u00f6lgede a\u015f\u0131r\u0131 \u00e7o\u011falmas\u0131yla suyun rengi k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6ner. Kendileri ye\u015fil alg olmas\u0131na ra\u011fmen a\u015f\u0131r\u0131 tuzlu ortamlarda y\u00fcksek miktarda beta karoten \u00fcretirler ve b\u00f6ylece suyun rengi de k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6ner. Meyil Obru\u011fu'nun suyu bu a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131m nedenlerle pembe renk olmu\u015ftur." \r\n\r\nEren, Meyil Obruk G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn yap\u0131s\u0131 itibar\u0131yla tuzlu su i\u00e7erdi\u011fini, bu nedenle ilerleyen y\u0131llarda da "pembe g\u00f6l" g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nY\u00f6rede, Konya AFAD Obruk Projesi kapsam\u0131nda, Konya Teknik \u00dcniversitesi Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi \u015eeyda Parlar ve jeoloji y\u00fcksek m\u00fchendisi Berkant Co\u015fkuner ile ara\u015ft\u0131rmalarda bulunduklar\u0131n\u0131 belirten Eren, hem b\u00f6lgenin tan\u0131t\u0131lmas\u0131 hem de jeolojik yap\u0131s\u0131n\u0131n incelenmesi \u00e7abas\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 kaydetti. (AA)