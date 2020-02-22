Kopan parmağın bedeli 12 bin TL!

Antalya\u2019n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde dev bir fast food zincirinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda parma\u011f\u0131 kopan Hatice K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 tazminat davas\u0131 sonu\u00e7land\u0131. K\u0131l\u0131\u00e7\u2019a kopan parma\u011f\u0131 i\u00e7in 12 bin TL. tazminat \u00f6denmesine karar verildi.\r\n,Hatice K\u0131l\u0131\u00e7, yakla\u015f\u0131k 7 y\u0131l \u00f6nce torununun \u0131srar\u0131yla \u00fcnl\u00fc bir fast food zincirinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na gitti. Evlerine 10 metre uzakl\u0131ktaki a\u00e7\u0131l\u0131\u015f i\u00e7in beklemeye ba\u015flayan K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n arkas\u0131 bir anda y\u00fczlerce vatanda\u015fla doldu. Torununun izdihamdan zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in i\u015fletmenin kap\u0131s\u0131na tutunarak torunu i\u00e7in g\u00fcvenli alan olu\u015fturan K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n parma\u011f\u0131, i\u015fletme \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan birinin kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131p h\u0131zla kapamas\u0131yla koptu.,Eli kanlar i\u00e7inde kalan K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ac\u0131ya 7 ya\u015f\u0131ndaki torunu da \u015fahit oldu.\r\nK\u0131l\u0131\u00e7, ya\u015fanabilecek izdiham i\u00e7in hi\u00e7bir g\u00fcvenlik \u00f6nleminin al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, i\u015fletmenin g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini sildirdi\u011fini ve i\u015fletme m\u00fcd\u00fcr\u00fcn\u00fcn kendisini tehdit etti\u011fini iddia etti. ,Ya\u015fanan kaza sonras\u0131 torunu ile uzun s\u00fcre psikolojik tedavi g\u00f6ren K\u0131l\u0131\u00e7\u2019a y\u0131llard\u0131r s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc m\u00fccadelesinde 12 bin TL tazminat \u00f6denmesine karar verildi. \u00d6te yandan, dev fast food zincirine daha \u00f6nce ya\u015fanan olumsuzluklardan dolay\u0131 dava a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f, i\u015fletmenin y\u00fckl\u00fc bir tazminat cezas\u0131 \u00f6demesine karar verilmi\u015fti.\r\n"Torunum et yemez, kan g\u00f6rmeye dayanamaz"\r\nHakk\u0131n\u0131 aramak i\u00e7in m\u00fccadelesini devam ettirece\u011fini belirten Hatice K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cTorunum a\u00e7\u0131l\u0131\u015fa gitmemiz i\u00e7in zorlad\u0131 beni. Lojman\u0131n 10 metre ilerisine a\u00e7\u0131l\u0131yordu. Bir ay \u00f6nce ba\u015fland\u0131 tan\u0131t\u0131mlara, reklamlara. 10 liral\u0131k hamburger 1 lira diye. Anons edildi. Biz de gidelim deyince torunumu al\u0131p gittik. \u00d6n tarafta bana yol verdiler. Arkamda yo\u011fun bir kalabal\u0131k olu\u015ftu. 150 ki\u015filik yere bin ki\u015fi y\u0131\u011f\u0131ld\u0131 s\u0131k\u0131\u015ft\u0131k. \u00c7ocu\u011fu kurtarmak i\u00e7in i\u015fletmenin kap\u0131s\u0131na tutundum. S\u00fcrmeli kap\u0131 varm\u0131\u015f K\u00fc\u00e7\u00fck bir saks\u0131 \u00e7i\u00e7e\u011fi geldi. Onu almak i\u00e7in kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131lar. Kap\u0131y\u0131 \u015fiddetle kapat\u0131nca parma\u011f\u0131m gitti. Torunum da \u015fahit oldu. Torunuma oldu olan. Kaprisli oldu, bunal\u0131ml\u0131 oldu. Et yemez, kan g\u00f6rmeye dayanamaz. 2 ay yo\u011fun bunal\u0131m s\u00fcreci ya\u015fad\u0131k. Devlet hastanesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Dikemeyeceklerini s\u00f6yleyince Antalya\u2019ya gittik. Her yere elleri uzand\u0131. Karakola gittim. Beni kimse \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131yor, parma\u011f\u0131m koptu dedim. Parma\u011f\u0131m kap\u0131n\u0131n i\u00e7 taraf\u0131ndan al\u0131nd\u0131. Hastanede kald\u0131k. \u0130\u015fletmenin m\u00fcd\u00fcr\u00fc geldi yan\u0131ma. G\u00fcvenlik yoktu. Ruhsat yok, izin yok. Ben \u015fikayet ettikten sonra al\u0131nd\u0131" dedi.\r\n\r\n"Bana 'b\u00fcy\u00fck bal\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fck bal\u0131\u011f\u0131 yutar' dedi"\r\nZorlu bir tedavi s\u00fcreci ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden K\u0131l\u0131\u00e7, "1 ay tedavi g\u00f6rd\u00fcm. \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcr\u00fc, 'hi\u00e7 bizi \u015fikayet etme, bu aram\u0131zda kalacak' dedi. Ayn\u0131 zamanda i\u015fletmemizin eli uzun her yere uzan\u0131r\u0131z' dedi. Tehdit edildim. Bana b\u00fcy\u00fck bal\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fck bal\u0131\u011f\u0131 yutar dedi. Kaybetti\u011fim parma\u011f\u0131m i\u00e7in 12 bin lira. Elimi k\u0131s\u0131tl\u0131 kullan\u0131yorum. Psikolojim \u00e7ok etkilendi. G\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 sildirdiler. Kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc de yok" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,"Evde et deri kelimeleri yasak"\r\nK\u0131z\u0131n\u0131n ve annesinin ya\u015fanan olaydan \u00e7ok olumsuz etkilendi\u011fini kaydeden \u0130lknur K\u0131l\u0131\u00e7, "Ben sabah i\u015fteyken a\u00e7\u0131l\u0131\u015f g\u00fcn\u00fc \u00e7ok kalabal\u0131k bir \u015fenlik yap\u0131l\u0131yor. Kald\u0131r\u0131ma s\u0131\u011fam\u0131yor kalabal\u0131k ve caddeye yay\u0131l\u0131yor. Annem ve k\u0131z\u0131m kalabal\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcndeler. \u00c7al\u0131\u015fanlardan biri a\u00e7\u0131l\u0131\u015f i\u00e7in gelen \u00e7i\u00e7e\u011fi almak i\u00e7in cam kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131yor kalabal\u0131k a\u00e7\u0131ld\u0131 san\u0131p \u00f6ne do\u011fru hamle yaparken \u00e7i\u00e7e\u011fi al\u0131yor ve \u00e7ok sert bir \u015fekilde kap\u0131 kapat\u0131l\u0131yor. Annem de hem d\u00fc\u015fmemek hem torununu koruyabilmek i\u00e7in tutunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ama tutundu\u011fu yer kap\u0131n\u0131n aras\u0131. Kalabal\u0131\u011f\u0131n \u00fczerine kap\u0131 parma\u011f\u0131 k\u0131racak \u015fekilde kapat\u0131l\u0131yor. K\u0131z\u0131m\u0131n her yeri kan i\u00e7indeydi. Okul formas\u0131 beyaz ve bembeyaz o forma annea