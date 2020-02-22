Kopan parmağın bedeli 12 bin TL!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dev bir fast food zincirinin açılışında parmağı kopan Hatice Kılıç’ın açtığı tazminat davası sonuçlandı. Kılıç’a kopan parmağı için 12 bin TL. tazminat ödenmesine karar verildi.