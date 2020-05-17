Köpeği ile Milyoner'e katılan görme engelli yarışmacı programa damga vurdu

Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster yine seyirciyi ekrana kilitlemeyi ba\u015fard\u0131.,125 bin TL'lik soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve k\u00f6pe\u011fi Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu.,28 ya\u015f\u0131nda \u0130stanbul'da ya\u015fayan ve avukatl\u0131k yapan Mustafa Keskin Eski\u015fehirli olup 11 ya\u015f\u0131ndan itibaren g\u00f6rme engelli. Ko\u00e7 \u00fcniversitesinde hukuk okuyan Keskin bir enerji \u015firketinde avukatl\u0131k yap\u0131yor.,K\u00f6pe\u011fi Tabs ile yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lan Mustafa bey 125 bin TL'lik soruya kadar geldi ve sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.,"Danimarka'da 25 ya\u015f\u0131n\u0131 ge\u00e7ip evlenmeyenlerin \u00fczerine tar\u00e7\u0131n d\u00f6k\u00fcl\u00fcrken, 30 ya\u015f\u0131n\u0131 ge\u00e7ip evlenmeyenlerin \u00fczerine ne d\u00f6k\u00fcl\u00fcr" sorusunu bilmeyen Keskin; 125 bin TL'lik soruya cevap veremedi ve yar\u0131\u015fmadan \u00e7ekildi.,Keskin 60 bin TL'nin sahibi oldu. Mustafa Keskin Twitter'da TT listesine girdi.,K\u00f6pe\u011finin eli aya\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Keskin her yere onunla gitti\u011fini hatta k\u00f6pe\u011finin metro duraklar\u0131n\u0131 bile \u00f6\u011frendi\u011fini s\u00f6yledi.,.