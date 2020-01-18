Köpekle fotoğraf çekecekti, hayatının şokunu yaşadı! Son hali dehşete düşürdü

K\u00f6pek, k\u0131z\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u0131s\u0131rd\u0131.,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan k\u0131z\u0131n y\u00fcz\u00fcne 40 diki\u015f at\u0131ld\u0131.,Cinsi \u2018Alman kurdu\u2019 olan k\u00f6pek ile 2 foto\u011fraf \u00e7ektiren k\u0131z ard\u0131ndan k\u00f6pe\u011fin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131.,Arkada\u015f\u0131n\u0131 evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adl\u0131 k\u0131z \u00e7ocu\u011fu; arkada\u015f\u0131n\u0131n Kenai isimli k\u00f6pe\u011fi ile foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi.,Olay Arjantin'in Tucum\u00e1n \u015fehrinde ya\u015fand\u0131.,Arjantin\u2019de bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, birlikte foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi\u011fi k\u00f6pek taraf\u0131ndan y\u00fcz\u00fcnden \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131.,Alman kurdu ile selfie \u00e7ektirmek isteyen 17 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131 son hali ise bak\u0131n nas\u0131l...