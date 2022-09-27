Köpük kubbe evler 300 yıldan fazla dayanıyor: Hem zamandan hem paradan tasarruf sağlıyor

.,Japonya\u2019da 2016 depreminden sonra yayg\u0131nla\u015fan ve zaman ve para a\u00e7\u0131s\u0131ndan tasarruf sa\u011flayan k\u00f6p\u00fck evler ve 300 y\u0131ldan fazla dayan\u0131yor.\r\n,K\u00f6p\u00fck malzeme demir gibi paslanm\u0131yor ya da ah\u015fap gibi \u00e7\u00fcr\u00fcmedi\u011fi i\u00e7in k\u00f6p\u00fck evlerin \u00f6mr\u00fc yakla\u015f\u0131k 300 y\u0131l.\r\n\r\n,Kubbe bi\u00e7iminde mimariye sahip \u2018Japan Dome House\u2019lar bir t\u00fcr strafor malzemesi olan genle\u015fmi\u015f polistiren k\u00f6p\u00fckten k\u0131sa s\u00fcrede yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Kullan\u0131m a\u00e7\u0131s\u0131ndan kolayl\u0131klar sunan k\u00f6p\u00fck konutlar\u0131n \u00fcretim malzemesi olan polisterin kimi kaynaklara g\u00f6re kansere davetiyor \u00e7\u0131kar\u0131yor. Bu kaynaklar\u0131 dikkate alan Polonya\u2019da, Tayvan\u2019da ve ABD\u2019de k\u00f6p\u00fck evlerin yasakland\u0131\u011f\u0131 biliyor.\r\n\r\n,Maliyetlerin d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 ve evlerin dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131 nedeni ile gelecekte bu konutlar\u0131n yayg\u0131nla\u015faca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,Par\u00e7alar\u0131n bir araya getirilmesi ile olu\u015fan k\u00f6p\u00fck evler yap\u0131m s\u00fcrecinde de a\u011fa\u00e7 malzemelerine ihtiya\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in olduk\u00e7a \u00e7evre dostu bir konut t\u00fcr\u00fc olarak dikkat \u00e7ekiyor. K\u00f6p\u00fck evlerin h\u0131zl\u0131 yap\u0131m\u0131, dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131 , maliyet a\u00e7\u0131s\u0131ndan d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 ve \u00e7evre dostu olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bir ba\u015fka konuise sa\u011fl\u0131\u011fa zarar\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131.\r\n\r\n