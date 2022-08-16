Kör sinek yağmuru bir ilçeyi canından bezdirdi! Kapı, pencere açamaz oldular

Halk aras\u0131nda \u2018k\u00f6r sinek\u2019 olarak tabir edilen boyutu k\u00fc\u00e7\u00fck ve siyah renkli sinekler, Muratl\u0131\u2019da vatanda\u015flar\u0131n belal\u0131s\u0131 oldu. \u00d6\u011fle saatlerinde ya\u011fan k\u00f6r sinekler, il\u00e7e sakinlerinin sinirini bozdu. ,\u00d6te yandan, yaz aylar\u0131yla birlikte ortaya \u00e7\u0131kan k\u00f6r sinekler, giysilere \u00e7ok s\u0131k\u0131 tutunduklar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc elle silkelenirken giysilerde iz b\u0131rak\u0131yor. ,\u00d6zellikle a\u00e7\u0131k renk ti\u015f\u00f6rtlerde iz b\u0131rakan k\u00f6r sineklerin giysi \u00fczerlerinden nazik\u00e7e el ile silkelenerek at\u0131lmas\u0131 tavsiye ediliyor.\r\n,Tekirda\u011f'\u0131n Muratl\u0131 il\u00e7esinde iki g\u00fcnd\u00fcr aral\u0131ks\u0131z k\u00f6r sinek ya\u011fmuru ya\u015fan\u0131yor. Kap\u0131, pencere a\u00e7amayan vatanda\u015flar, zorunlu olmad\u0131k\u00e7a evlerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kam\u0131yor.,Uzmanlar ise, baz\u0131lar\u0131n\u0131n bakteri ta\u015f\u0131mas\u0131 nedeniyle sa\u011fl\u0131\u011fa zararl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 kaydetti. Evlerinde kap\u0131 pencere a\u00e7amayan hane sakinleri ise, belediyeden ila\u00e7lama yapmas\u0131n\u0131 talep etti.\r\n