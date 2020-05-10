Korktukları için terk ettikleri evlerinden çıktı! Onlarca yakalandı

Hakkari\u2019nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde ikamet eden Ata\u015f ailesinin evinde yakalanan 30\u2019a yak\u0131n y\u0131lan do\u011faya b\u0131rak\u0131ld\u0131.,\u0130l\u00e7e merkezine 7 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Batakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Ata\u015f ailesine ait evde, Y\u00fcksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Ka\u00e7an taraf\u0131ndan inceleme yap\u0131ld\u0131. ,Evin i\u00e7inde 30\u2019a yak\u0131n y\u0131lan\u0131 yakalayarak torbaya b\u0131rakan Ka\u00e7an ve beraberindeki belediye ekibi, y\u0131lanlar\u0131 merkeze uzak bir noktada do\u011fa b\u0131rakt\u0131.\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Veteriner Hekim Ka\u00e7an, Y\u00fcksekova Kaymakam\u0131 ve Belediye Ba\u015fkan Vekili Osman Do\u011framac\u0131\u2019n\u0131n talimat\u0131yla k\u00f6ye geldiklerini belirterek, \u201cProfesyonel ekibimizle yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z incelemede evin i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda onlarca y\u0131lan var. Ekiplerimiz evde ila\u00e7lama yapt\u0131. ,K\u00f6yl\u00fclerle beraber toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u0131lanlar\u0131 torbaya koyduktan sonra k\u00f6y d\u0131\u015f\u0131nda bulunan sazl\u0131\u011fa b\u0131rakt\u0131k. ,En k\u0131sa s\u00fcrede evdeki y\u0131lanlar\u0131n d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 umut ediyoruz. Y\u0131lanlar genellikle su y\u0131lanlar\u0131 olup, zehirsiz y\u0131lanlard\u0131r. \r\n,Aileye tekrar eski ya\u015famlar\u0131na devam etmek i\u00e7in yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131.