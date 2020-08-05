Korkunç! 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti

Olay, Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi\u2019nde meydana geldi., \u0130ddialara g\u00f6re, S.Y. (18), karde\u015fi Seyit Taha Y'yi (8) b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan polis merkezine giden S.Y., T\u00fcrkbeleni\u2019ndeki \u00e7aml\u0131k alanda karde\u015fini b\u0131\u00e7aklad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Olay yerine gelen g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri Seyit Taha Y. cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,112 sa\u011fl\u0131k ekibi ise Seyit Taha Y. \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi.\r\n,Psikolojik problemler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve uyu\u015fturucu madde kullanmaktan kayd\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bildirilen S.Y. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Manavgat Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.\u2019nin cans\u0131z bedeni Cumhuriyet savc\u0131s\u0131 ve Adli Tabibin incelemelerinin ard\u0131ndan Antalya Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi.\r\n, Seyit Taha'dan geriye foto\u011fraflar\u0131 kald\u0131...