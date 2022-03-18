Korkunç! Babasına kurşun yağdırdı, cesedinin başına geçip...

Ekiplerin evde yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan baba Hasan Tan\u2019\u0131n cenazesi incelenmek \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Hasan Tan\u2019\u0131n cenazesinin \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda yak\u0131nlar\u0131 ise uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. Emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u015eaban Tan\u2019\u0131n ise emniyetteki i\u015flemlerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Evden silah seslerinin geldi\u011fini duyan \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin \u00e7evresinde bulunan vatanda\u015flar\u0131 uzakla\u015ft\u0131rarak evin i\u00e7ine girdi.,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'de ya\u015fayan baba ve o\u011flun tart\u0131\u015fmas\u0131, kanl\u0131 bitti. ,Olay, saat 16.00 s\u0131ralar\u0131nda B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece H\u00fcrriyet Mahallesindeki bir evde ya\u015fand\u0131. \u0130ddiaya g\u00f6re, Hasan Tan (58) ile o\u011flu \u015eaban Tan (37) apartman\u0131n giri\u015f kat\u0131ndaki evlerinde hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Olaya ili\u015fkin ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan mahalle sakini bir ki\u015fi, \u201cSakin birisiydi, \u00f6yle bir \u015fey yapacak birisi de\u011fildi, aralar\u0131nda ne oldu\u011funu bilmiyoruz. Bizde kom\u015fuyuz, ayn\u0131 k\u00f6yl\u00fcy\u00fcz. B\u00f6yle bir \u015fey umdu\u011fumuz bir insan de\u011fildi\u201d dedi.,Olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 eve giren polis ekipleri, babas\u0131n\u0131n cesedi ba\u015f\u0131nda bekleyen \u015eaban Tan\u2019\u0131 su\u00e7 aletiyle birlikte yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan eve giren sa\u011fl\u0131k ekipleri ise Hasan Tan\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\n,Tart\u0131\u015fma sonras\u0131nda babas\u0131na sinirlenen \u015eaban Tan, yan\u0131nda bulunan tabanca ile babas\u0131 Hasan Tan\u2019\u0131 vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.