Korkunç! Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü

Korkun\u00e7! Dini nikahl\u0131 e\u015fini ba\u015f\u0131na bir \u015farj\u00f6r mermi s\u0131karak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\r\n, Aksaray\u2019da bir ki\u015fi, \u00fcvey \u00e7ocu\u011fu nedeniyle tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 dini nikahl\u0131 e\u015fini tabancayla ba\u015f\u0131na s\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir \u015farj\u00f6r mermiyle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re Ahmet K. (49) dini nikahl\u0131 olarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Rabia Ergin (36) ile \u00fcvey \u00e7ocu\u011fu nedeniyle tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Kad\u0131n\u0131n ilk evlili\u011finden olan ve Ahmet K.'n\u0131n \u00fcvey \u00e7ocu\u011fu olan \u00e7ocuk nedeniyle ba\u015flayan tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Ahmet K. ruhsats\u0131z olarak ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 tabancayla kad\u0131n\u0131n kafas\u0131na bir \u015farj\u00f6r mermi s\u0131kt\u0131. ,\r\nAc\u0131 haberi alan Rabia Ergin\u2019in yak\u0131nlar\u0131 olay yerine geldi. Ayakta durmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken anne Sebiha Ergin (64) ve baba Mehmet Ergin (67) sinir krizi ge\u00e7irdi. ,Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak Tan Apartman\u0131 2. kat\u0131nda meydana geldi. ,Polis ekipleri, cinayetle ilgili ara\u015ft\u0131rma ba\u015flat\u0131rken, cinayet zanl\u0131s\u0131 Ahmet K. olay\u0131n ard\u0131ndan 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezini arayarak dini nikahl\u0131 kar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti. ,Rabia Ergin olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.\r\n\r\n,Bu ihbar \u00fczerine harekete ge\u00e7en \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesi ekipleri, cinayet zanl\u0131s\u0131 Ahmet K.'yi bulundu\u011fu yerden alarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Polis ekipleri, cinayette kullan\u0131lan tabancaya da el koydu. ,Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen cinayet zanl\u0131s\u0131 Ahmet K. daha sonra sorgulanmak \u00fczere \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Zanl\u0131 Ahmet K.'nin \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kad\u0131ndan 2 \u00e7ocu\u011fu, kad\u0131n\u0131nda ilk evlili\u011finden bir \u00e7ocu\u011funun oldu\u011fu ve bu \u00e7ocuk nedeniyle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u00d6te yandan, Ahmet K.'nin resmi nikahl\u0131 olan ilk e\u015finden de 2 \u00e7ocu\u011funun oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Anne ve baba yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Fenal\u0131k ge\u00e7iren baba Mehmet Ergin g\u00fc\u00e7l\u00fckle ambulansa bindirildikten sonra ambulans\u0131n arka kap\u0131s\u0131ndan kendini d\u0131\u015far\u0131ya att\u0131. ,Olay yerine gelen Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 incelemelerin ard\u0131ndan cinayetle ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, Rabia Ergin\u2019in cans\u0131z bedeni otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Olay yerinde ya\u015fananlar\u0131 anlatan Hasas Mahallesi Muhtar\u0131 Ali Tan, cinayet zanl\u0131s\u0131n\u0131n ikinci kar\u0131s\u0131n\u0131 vurdu\u011funu aktard\u0131. Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.