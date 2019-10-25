Korkunç olayda tırdan 39 ceset çıkarılmıştı! O isim ilk kez konuştu

\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Wang Yi, soru\u015fturmaya katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in harekete ge\u00e7tiklerini duyurdu.,Essex polisi, t\u0131rda cans\u0131z bulunanlar\u0131n 31\u2019inin erkek, 8\u2019inin kad\u0131n oldu\u011funu, t\u00fcm kurbanlar\u0131n \u00c7in vatanda\u015f\u0131 oldu\u011funun tespit edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130ngiltere\u2019nin g\u00fcneydo\u011fusundaki Essex b\u00f6lgesinde, i\u00e7inde 39 ki\u015finin cesediyle bulunan deh\u015fet TIR\u2019\u0131 ve kurbanlara ili\u015fkin detaylar ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,\u0130smi Mo Robinson olarak a\u00e7\u0131klanan Kuzey \u0130rlandal\u0131 \u015fof\u00f6r\u00fcnse limandan ald\u0131\u011f\u0131 konteynerde ne oldu\u011funu bilmedi\u011fi, Waterglade\u2019e vard\u0131\u011f\u0131nda cesetleri fark edip ambulans \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Mo Robinson verdi\u011fi ilk ifadede, dorsedeki cans\u0131z bedenleri g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi\u011fini ve ard\u0131ndan acil durum hatt\u0131n\u0131 arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,25 ya\u015f\u0131ndaki s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn Kuzey \u0130rlanda'da ya\u015fayan ailesi, o\u011fullar\u0131na destek vermek i\u00e7in \u0130ngiltere'ye geldi. Mo Robinson'un arkada\u015f\u0131, "Mo'yu y\u0131llard\u0131r tan\u0131r\u0131m. O d\u00fcnyadaki en iyi insand\u0131r ve c\u00f6mert biridir. O bunu yapacak biri de\u011fil. Dorsenin i\u00e7inde ne oldu\u011funu bile bilmiyordur." dedi.,Bu arada \u0130ngiliz polisi, t\u0131r\u0131n cesetlerin bulundu\u011fu dorsesinin Bulgaristan\u2019dan geldi\u011fine inand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bulgaristan Ba\u015fbakan\u0131 Leo Varadkar ise kamyonun \u00fclkeye 2017\u2019den beri giri\u015f yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,5 y\u0131ld\u0131r kamyon \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan Robinson ve kuaf\u00f6r olan hamile sevgilisinin ise ikiz bebek bekledikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Olaya ili\u015fkin konu\u015fan polis yetkilisi, "Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin iyi bir \u00fclkede gelecek \u00fcmitleri vard\u0131." dedi.,Polisin de\u011ferlendirdi\u011fi ihtimaller aras\u0131nda bu ki\u015filerin insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7eteleri taraf\u0131ndan adeta modern k\u00f6le gibi manik\u00fcr d\u00fckkanlar\u0131na, genelevlere, masaj salonlar\u0131na ve restoranlara sat\u0131lmas\u0131 da var. Bu durumun \u0130ngiltere\u2019nin her b\u00f6lgesinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor.,Devon ve Cornwall Emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc Shaun Sawyer, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde modern k\u00f6lelik ve insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7etelerinin m\u00fc\u015fk\u00fcl durumdaki ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri \u2018en kolay hedef\u2019 olarak g\u00f6rd\u00fcklerini belirtti.,Daha iyi ya\u015fam \u015fartlar\u0131 \u0130ngiltere'ye yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildi\u011fi biliniyor. Umuda yolculuk i\u00e7in \u00c7in'den Avrupa'ya yola \u00e7\u0131kanlar genellikle \u00fclkenin Fujian b\u00f6lgesinden geliyor.,\u0130\u015fsizlik oran\u0131n\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek ve yat\u0131r\u0131mlar\u0131n yok say\u0131lacak kadar az oldu\u011fu Fujian'da umuda yolculuk olduk\u00e7a normal g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen ki\u015filer 8 bin km'lik yolu g\u0131da ve tuvalet gibi temel ihtiya\u00e7lardan mahrum ve dorselere kapat\u0131lm\u0131\u015f \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. (H\u00fcrriyet)