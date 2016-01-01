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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Kardeşini 25 yerinden bıçaklamış
YAŞAM
-
Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
YAŞAM
-
Kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM
-
Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
MAGAZİN
-
İstinaf, Arda Turan hakkındaki beraat kararını bozdu
SPOR
-
Omar Elabdellaoui taburcu oldu
YAŞAM
-
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
POLİTİKA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
GÜNDEM
-
Bakanlık açıkladı, ikna edilen terörist teslim oldu
YAŞAM
-
Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
YAŞAM
-
Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
DÜNYA
-
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bini geçti
YAŞAM
-
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
SPOR
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Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0
EKONOMİ
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Borsa günü rekorlarla tamamladı
EKONOMİ
-
HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak
YAŞAM
-
Çeyrek altın 714 lira oldu
YAŞAM
-
Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
DÜNYA
-
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti
SPOR
-
Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Korkunç olayı en yakın arkadaşı ortaya çıkardı!
Dehşete düşüren olay Kadıköy'de meydana gelmişti. Herkesin öğrenmesine ise en yakın arkadaşı sebep oldu. O kadın hakkında flaş bir gelişme yaşandı, işte detaylar...
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